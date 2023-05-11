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俄貨船停靠軍港3天 美大使控「南非向俄羅斯提供武器」

編譯張君堯／即時報導
美國駐南非大使11日指責該國「秘密向俄羅斯提供武器」，這一指控引起南非總統拉瑪佛沙（中）的憤怒和強力譴責。（路透）
美國駐南非大使11日指責該國「秘密向俄羅斯提供武器」，這一指控引起南非總統拉瑪佛沙（中）的憤怒和強力譴責。（路透）

美國駐南非大使11日指責該國「秘密向俄羅斯提供武器」，這一指控引起南非當局的憤怒和強力譴責。

衛報報導，美國駐南非大使布里吉特（Reuben Brigety）11日在記者會上表示去年12月6日至8日有一艘俄羅斯貨輪停靠在開普敦（Cape Town）的西蒙鎮海軍基地（Simon's Town Naval Base），布里吉特指出「我們確信那艘船上裝載武器，我敢打賭這一說法的準確性」，並強調「南非提供武器給俄羅斯，這從根本上來說是不可接受的」。

這項指控引來南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）的回擊，其辦公室認為布里吉特「採取適得其反的公開姿態令人失望」，並宣布將對此事展開調查。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）表示「最令人擔憂的是一艘受制裁的俄羅斯船隻停靠在南非海軍港口」，並強調「美國將公開反對任何國家採取措施支持俄羅斯在烏克蘭進行非法和殘酷的戰爭」。

與美國和歐洲有著密切經貿關係的南非一直在烏克蘭戰爭議題上舉步維艱，雖然與俄羅斯的貿易規模要小得多，但南非與莫斯科當局的關係可以追溯到幾十年前，當時克里姆林宮支持非洲人國民大會反對種族隔離制度。

南非 俄羅斯 烏克蘭

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