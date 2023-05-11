北約軍委主席：俄羅斯85%軍力投入侵略烏克蘭

北約軍委主席包爾（Rob Bauer）。路透

北約 軍事委員會主席包爾表示，俄羅斯85%的軍力投入在侵略烏克蘭 戰爭中，無餘力進犯北約盟國，因此鼓勵盟國多提供庫存軍火助烏國抵禦，同時北約反應正受中國密切關注。

烏克蘭春季反攻情勢變化受到關注，近期歐洲國家也密集討論增援武器等議題。包括北大西洋公約組織（NATO）昨天召開軍事委員會，聚焦成員國軍事部署速度及能力的提升計畫，歐洲聯盟（EU）27國的國防部長會議則在今天舉行。

北約軍委主席包爾（Rob Bauer）今天在一場探討歐洲防衛與安全的論壇中表示，目前俄國 軍力非常受限，85%已用於俄烏戰爭，北約盟國受攻擊的風險變小，因此可盡量軍援烏克蘭。但被問及這場戰爭何時結束，他說真的沒有答案。

包爾在回應中國議題時強調，北約視中國為挑戰而非威脅，也非敵人。他說有些盟國確實認為中國構成威脅，但去年北約在馬德里的高峰會上，全體同意的定位就是挑戰，「不論你覺得這個用語是否好笑」。

他還說，即便在網路資訊、太空等領域可能產生威脅，但中國不是北約的敵人。

包爾坦承，過去歐洲花了20年試著與俄國成為夥伴，因此對安全防務鬆懈，但俄國侵入烏克蘭的克里米亞後，北約就開始為聯合防衛作準備，包括在波蘭、巴爾幹半島的部署目標，近年也從「遏阻」進展到「防禦」。

他提到北約持續軍援烏克蘭的重要性，除了涉及歐洲安全，還有中國也在密切關注這場戰爭，包括北約的反應。

包爾談到過去西方的兩個錯誤假設，一是貿易不會帶來戰爭，這已在俄烏戰爭得到教訓，貿易反而成為威脅工具，歐洲國家與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）簽署天然氣採購合約，「但下令斷供的是俄國總統普亭（Vladimir Putin）」。

他更提到，第二個錯誤假設是，「如果我們讓中國變有錢，他們就會變民主」。