射程逾250公里 英防相證實軍援「暴風影」飛彈給烏克蘭

英國國防大臣華勒斯11日證實英方正捐贈暴風影長程飛彈給烏克蘭。(路透資料照)

英國 國防大臣華勒斯（Ben Wallace）11日證實了英方正捐贈暴風影（Storm Shadow）長程飛彈給烏克蘭 的報導。

根據衛報轉述，華勒斯在下議院告訴其他議員，「我今天可以證實，英國正捐贈暴風影飛彈給烏克蘭」。

華勒斯據報指出，「暴風影飛彈是一種長程、限常規與精確打擊的能力，捐贈這種武器系統給予烏克蘭自行抵禦俄羅斯 持續暴行的最佳機會，特別是蓄意瞄準了烏克蘭的民用基礎設施，這違反了國際法，烏克蘭有能夠自行抵禦這種情況的權利」。

CNN率先引述多位西方高層官員的說法，報導了英國決定軍援暴風影飛彈，並稱英國收到了烏克蘭政府的保證，只會把這些飛彈用在烏克蘭主權領土境內，而不會用到俄羅斯的國土。

BBC報導，根據製造商的說法，暴風影巡弋飛彈射程超過250公里。相較之下，烏軍使用的美援多管發射火箭系統（HIMARS）射程只有約80公里。報導指出，暴風影巡弋飛彈從戰機發射，而更長的射程意味著烏軍飛官將能夠遠離前線。

華勒斯在下議院表示，他不會提供有關暴風影飛彈能力的更多詳情，「雖然這些武器會把新的能力賦予烏克蘭，但議員們應該認識到，這些系統跟俄羅斯的AS-24『掃興者』（Killjoy，俄羅斯名稱為Kh-47M2「匕首」）極音速飛彈根本不在同一個檔次」，甚至是「射程超過2千公里的口徑（Kalibr）巡弋飛彈，這大約是暴風影飛彈的7倍」。

影片來源：YouTube The Guardian News