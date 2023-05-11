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「我們會失去很多人」 澤倫斯基受訪稱需要更多時間才能發動反攻

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基。資料照片。（Getty Images）
烏克蘭總統澤倫斯基。資料照片。（Getty Images）

BBC報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，因為軍方等待著承諾的軍援交付，他的國家需要更多時間才能發動備受各界期待的對俄反攻。

澤倫斯基在位於基輔的總部接受記者訪問，將各個戰鬥旅描述為做好「準備」，卻也指出烏軍仍然需要「一些東西」，包括正「分批抵達」的裝甲載具。他說，「憑藉（我們已經擁有的），我們可以向前推進，我覺得，會成功」。

不過，他接著表示，「但我們會失去很多人，我覺得這就不可接受了。所以我們需要等待，我們仍需要多一點時間」。

澤倫斯基對烏軍能夠推進表達了信心，但警告了「凍結衝突」的風險，並指此舉正是俄羅斯在「指望」的事情。他說，「每個人都會有想法，（但）他們不能壓迫烏克蘭交出國土，為什麼世上任何國家應該把自家國土交給普亭？」

澤倫斯基 烏克蘭 普亭

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