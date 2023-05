「我們會失去很多人」 澤倫斯基受訪稱需要更多時間才能發動反攻

BBC報導,烏克蘭 總統澤倫斯基 表示,因為軍方等待著承諾的軍援交付,他的國家需要更多時間才能發動備受各界期待的對俄反攻。

澤倫斯基在位於基輔的總部接受記者訪問,將各個戰鬥旅描述為做好「準備」,卻也指出烏軍仍然需要「一些東西」,包括正「分批抵達」的裝甲載具。他說,「憑藉(我們已經擁有的),我們可以向前推進,我覺得,會成功」。

不過,他接著表示,「但我們會失去很多人,我覺得這就不可接受了。所以我們需要等待,我們仍需要多一點時間」。

澤倫斯基對烏軍能夠推進表達了信心,但警告了「凍結衝突」的風險,並指此舉正是俄羅斯在「指望」的事情。他說,「每個人都會有想法,(但)他們不能壓迫烏克蘭交出國土,為什麼世上任何國家應該把自家國土交給普亭 ?」

"We'd lose a lot of people": President Zelensky says Ukraine needs more time before launching counter-offensive against Russia https://t.co/yafT7100ym