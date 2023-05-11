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俄教授曝俄人頻論「戰敗」 瓦格納：撤離將被當叛徒

編譯中心／綜合10日電
在烏克蘭戰場上的俄軍繳械投降。（視頻截圖）
在烏克蘭戰場上的俄軍繳械投降。（視頻截圖）

俄羅斯出兵侵略烏克蘭已持續超過14個月，俄羅斯軍隊死傷慘重，還要面臨烏克蘭部隊的春季大反攻。莫斯科社會經濟科學學院政治哲學教授尤丁稍早在推特發文揭露，俄羅斯人現在很流行講的詞彙是「戰敗」。

尤丁透露，俄羅斯社會現在出現一個戲劇性的改變。很長一段時間，俄羅斯人雖然覺得侵略行動是一個瘋狂的選擇，但沒有人會把「戰敗」這個詞放在嘴裡。但現在一切都改變了。雖然俄羅斯的大多數人仍然保持超然，更願意避免負面想法，但那些敢於思考的人越來越接受戰爭很可能以失敗告終。

尤丁觀察到各行各業的人都出現悲觀情緒，連俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），以及俄羅斯總統普亭扶植的車臣共和國領導人卡德羅夫字裡行間都暗示戰情不利。尤丁指出，普亭不斷向有錢人灌輸「終將勝利」的概念，但俄羅斯主要開發商科瓦列夫最近站出來批評這場戰爭很糟糕，根本沒有像眾人所期待的那樣。

尤丁表示，俄羅斯現在到處有人在談「戰敗」。 問題是「誰戰敗？」普亭的戰敗，應該跟俄羅斯的戰敗區隔開來。這場戰爭一開始，俄羅斯就已經輸了，給國家造成了無法形容的損失。 通過承認所有國家的國際公認邊界來結束這場戰爭對俄羅斯來說不是失敗，而是複興的開始。

尤丁強調，現在該思考的是普亭「戰敗」和下台後，俄羅斯的成本和機會是什麼。俄羅斯人民之間，以及和國際對話的重點也應該放在這裡。 毫無疑問，普亭會盡一切可能阻止俄羅斯人民思考「戰敗」後重建秩序，但俄羅斯人越早想出解決方案，這場戰爭就越快以正義結束。

另一方面，在烏克蘭東部作戰的普里格津9日表示，他被威脅「如果放棄在巴赫姆特的陣地」，將被視為叛徒。

路透報導，普里格津日前表示，如果他的部隊沒有收到戰鬥所需的彈藥，將立即撤離巴赫姆特。他9日發布最新影片之際，恰逢俄羅斯在紅場大肆慶祝蘇聯在二戰中戰勝納粹德國。普里格津說：「我昨天收到作戰命令，明確表示如果我們離開巴赫姆特陣地，將被視為背叛祖國。」

對此，普里格津表示，「如果缺乏彈藥，我們仍將撤離陣地，被迫成為背叛者；但顯然真正背叛祖國的人，是那些管制彈藥供應的人。」

普里格津無奈表示，將要求他的部隊在巴赫姆特「多待幾天」。普里格津此前不斷指責俄羅斯國防部故意讓瓦格納集缺乏彈藥，該部則回應「正努力確保所有戰鬥部隊皆能取得所需資源」。

在俄羅斯入侵烏克蘭期間，偵察隊的烏克蘭軍人在頓內次克地區巴赫姆特附近的前線駕駛無...
在俄羅斯入侵烏克蘭期間，偵察隊的烏克蘭軍人在頓內次克地區巴赫姆特附近的前線駕駛無人機。（Getty Images）

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