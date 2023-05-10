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深入烏東採訪 法新社記者遭火箭砲擊中殉職

編譯中心╱綜合9日電
法新社記者索丁在烏克蘭東部城鎮查西夫雅爾（Chasiv Yar）附近的火箭砲火中喪生。(Getty Images)
法新社記者索丁在烏克蘭東部城鎮查西夫雅爾（Chasiv Yar）附近的火箭砲火中喪生。(Getty Images)

一名法新社記者索丁（Arman Soldin）9日在烏克蘭東部城鎮查西夫雅爾（Chasiv Yar）附近的火箭砲火中喪生，法新社在現場的記者目睹了這起慘劇。

中央社引述法新社報導，索丁的工作是影片分析師，這起慘劇發生在下午4時30分左右，地點是查西夫雅爾鎮鎮郊。

法新社團隊和一群烏克蘭人在一起時，遭到格勒式（Grad）火箭砲攻擊，一枚火箭砲落在32歲的索丁附近，索丁當場喪生，其他法新社團隊成員無人受傷。

報導指出，索丁生於波士尼亞首都塞拉耶佛（Sarajevo），是法國國民。他是去年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭後，首批被派往烏克蘭的法新社採訪團隊成員，次日就抵達烏克蘭。

根據無國界記者組織（Reporters Without Borders）和保護記者委員會（Committee for the Protection of Journalists），報導俄烏戰爭的媒體團隊，包括索丁在內，截至目前已有至少11人喪生。

另據路透報導，一名美國官員透露，將向烏克蘭提供12億美元的新一輪軍事援助計畫，包括防空系統、彈藥和訓練費用，烏克蘭將獲得155公釐榴彈砲彈藥、反無人機彈藥，以及衛星照片和多種訓練資金。

上述計畫將由「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative, USAI）提供資金。美國總統拜登政府得以利用這些經費向國防業者採購軍備，而非動用美國的庫存品。

烏克蘭 拜登 俄羅斯

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