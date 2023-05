深入烏東採訪 法新社記者遭火箭砲擊中殉職

法新社記者索丁在烏克蘭東部城鎮查西夫雅爾(Chasiv Yar)附近的火箭砲火中喪生。(Getty Images)

一名法新社記者索丁(Arman Soldin)9日在烏克蘭 東部城鎮查西夫雅爾(Chasiv Yar)附近的火箭砲火中喪生,法新社在現場的記者目睹了這起慘劇。

中央社引述法新社報導,索丁的工作是影片分析師,這起慘劇發生在下午4時30分左右,地點是查西夫雅爾鎮鎮郊。

法新社團隊和一群烏克蘭人在一起時,遭到格勒式(Grad)火箭砲攻擊,一枚火箭砲落在32歲的索丁附近,索丁當場喪生,其他法新社團隊成員無人受傷。

報導指出,索丁生於波士尼亞首都塞拉耶佛(Sarajevo),是法國國民。他是去年2月24日俄羅斯 全面入侵烏克蘭後,首批被派往烏克蘭的法新社採訪團隊成員,次日就抵達烏克蘭。

根據無國界記者組織(Reporters Without Borders)和保護記者委員會(Committee for the Protection of Journalists),報導俄烏戰爭的媒體團隊,包括索丁在內,截至目前已有至少11人喪生。

另據路透報導,一名美國官員透露,將向烏克蘭提供12億美元的新一輪軍事援助計畫,包括防空系統、彈藥和訓練費用,烏克蘭將獲得155公釐榴彈砲彈藥、反無人機彈藥,以及衛星照片和多種訓練資金。

上述計畫將由「烏克蘭安全援助倡議」(Ukraine Security Assistance Initiative, USAI)提供資金。美國總統拜登 政府得以利用這些經費向國防業者採購軍備,而非動用美國的庫存品。