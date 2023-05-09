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烏克蘭東部砲火猛烈 一法新社記者殉職

中央社烏克蘭查西夫雅爾9日綜合外電報導
法新社記者索丁（Arman Soldin）今天在烏克蘭東部城鎮查西夫雅爾（Chasiv Yar）附近的火箭砲火中喪生，法新社在現場的記者目睹了這起慘劇。美聯社
法新社記者索丁（Arman Soldin）今天在烏克蘭東部城鎮查西夫雅爾（Chasiv Yar）附近的火箭砲火中喪生，法新社在現場的記者目睹了這起慘劇。美聯社

法新社表示，法新社記者索丁（Arman Soldin）今天在烏克蘭東部城鎮查西夫雅爾（Chasiv Yar）附近的火箭砲火中喪生，法新社在現場的記者目睹了這起慘劇。

索丁的工作是影片分析師，這起慘劇發生在下午4時30分左右，地點是查西夫雅爾鎮鎮郊。

法新社團隊和一群烏克蘭在一起時，遭到格勒式（Grad）火箭砲攻擊，一枚火箭砲落在32歲的索丁附近，索丁當場喪生，其他法新社團隊成員無人受傷。

索丁生於波士尼亞首都塞拉耶佛（Sarajevo），是法國國民。他是去年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭後，首批被派往烏克蘭的法新社採訪團隊成員，次日就抵達烏克蘭。

根據無國界記者組織（Reporters Without Borders）和保護記者委員會（Committee for the Protection of Journalists），報導俄烏戰爭的媒體團隊，包括索丁在內，截至目前已有至少11人喪生。

查西夫雅爾鎮位於烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）附近。

俄羅斯軍隊把巴赫姆特視為攻擊其他城市的墊腳石，10個月來一直試圖朝這座曾擁有7萬人口的城市推進。

軍事分析家表示，儘管查西夫雅爾鎮地勢較高，烏軍據信也在附近建立了防禦工事，但若巴赫姆特淪陷，查西夫雅爾鎮可能成為下一個遭俄羅斯攻擊之地。

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）今天表示，烏軍仍控制巴赫姆特「約2.36平方公里」的土地，他的部隊已開始收到作戰亟須的彈藥補給。

烏克蘭 俄羅斯 分析師

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