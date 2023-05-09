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俄羅斯「勝利日」慶祝納粹投降78周年 外媒：普亭演說無新意

編譯陳曉慈／即時報導
俄羅斯9日舉行「勝利日」78周年紀念慶典，總統普亭在紅場發表演說。（美聯社）
俄羅斯9日舉行「勝利日」78周年紀念慶典，總統普亭在紅場發表演說。（美聯社）

俄羅斯9日舉行年度「勝利日」（Victory Day）遊行，慶祝納粹德國在第二次世界大戰無條件投降78周年。俄國斯總統普亭在莫斯科紅場公開發表談話，俄軍也照例在舉行閱兵典禮，士兵高舉俄國國旗及象徵納粹投降的「勝利旗幟」（Victory Banner）穿越紅場。

普亭在紅場發表約10分鐘的演說。普亭說：「文明如今又再次面臨關鍵轉捩點。一場針對祖國的戰爭已開始。我們過去曾擊退蔓延國際的恐怖主義，我們也將保護頓巴斯的人民、保衛我們的安全」。

此外，普亭也向正在俄烏戰場作戰的俄軍喊話，表示「國家安全如今由你們肩負，國家與人民的未來交付在你們手中」，並說「如今沒有比你們付出戰鬥力更重要的了」。

綜合外媒報導，普亭堅稱俄烏戰爭應歸咎於西方國家「毫無節制的野心、傲慢，以及不必承擔後果的免死金牌」，並指控「西方全球主義的菁英們」正在散播「恐俄思想」（Russophobia）及激進國族主義，而烏克蘭人民已淪為「政變」及西方野心下的人質。

根據路透，普亭並未提到俄軍在戰場上的情勢，也沒有使用任何勝利相關的詞彙。

克里姆林宮日前才發生上空爆炸事件，俄方指控烏克蘭派出2架無人機攻擊、試圖刺殺普亭並破壞勝利日遊行。烏克蘭否認指控，並反控俄軍以此作為發動下一次大規模攻勢的理由。

普亭 烏克蘭 遊行

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