車潮塞5小時 俄撤離扎波羅熱核電廠附近居民引「瘋狂恐慌」
一名烏克蘭官員透露俄羅斯近期在撤離札波羅熱（Zaporizhzhia）核電站附近的一個城鎮時引發「瘋狂的恐慌」。
BBC報導，俄羅斯當局預期基輔當局將發動進攻，因此要求當地民眾撤離扎波羅熱地區的18個居住點，其中包括核電站附近的安赫德市（Enerhodar）。流亡在外的梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）表示由於有多達數千輛汽車須撤離、需要等待5個小時之久。
聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）指出，核電站附近居民的疏散表明「俄羅斯和烏克蘭軍隊可能在核電站周圍發生激烈戰鬥」，並提到「儘管核電廠反應堆沒有發電，但仍裝載著核材料」，他還補充說自己數周前參訪該電廠時不得不「穿越雷區」。
國際原子能總署稍早的聲明中警告稱「扎波羅熱核電站的情況正變得愈來愈不可預測，而且存在潛在危險」，不過操作人員仍待在現場，但「對人員及其家人日益緊張、壓力和挑戰性的條件深感擔憂」。
俄羅斯任命的地區負責人巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）在社群媒體上稱「我決定首先疏散兒童、父母、老人、殘疾人和住院病患」。此外，費多羅夫提到疏散地區的商店內的商品和藥品已售罄，並擔憂如果烏克蘭襲擊該地區，電力和供水可能會停止。
上一則
波蘭飛機在歐盟邊境巡邏遭「俄國戰機挑釁」險些相撞
下一則
FB留言