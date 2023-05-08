車潮塞5小時 俄撤離扎波羅熱核電廠附近居民引「瘋狂恐慌」

一名烏克蘭官員透露俄羅斯近期在撤離札波羅熱核電站附近的一個城鎮時引發「瘋狂的恐慌」。（截圖自Telegram／＠IVAN FEDOROV）

一名烏克蘭 官員透露俄羅斯 近期在撤離札波羅熱（Zaporizhzhia）核電站附近的一個城鎮時引發「瘋狂的恐慌」。

BBC報導，俄羅斯當局預期基輔當局將發動進攻，因此要求當地民眾撤離扎波羅熱地區的18個居住點，其中包括核電站附近的安赫德市（Enerhodar）。流亡在外的梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）表示由於有多達數千輛汽車須撤離、需要等待5個小時之久。

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）指出，核電站附近居民的疏散表明「俄羅斯和烏克蘭軍隊可能在核電站周圍發生激烈戰鬥」，並提到「儘管核電廠反應堆沒有發電，但仍裝載著核材料」，他還補充說自己數周前參訪該電廠時不得不「穿越雷區」。

國際原子能總署稍早的聲明中警告稱「扎波羅熱核電站的情況正變得愈來愈不可預測，而且存在潛在危險」，不過操作人員仍待在現場，但「對人員及其家人日益緊張、壓力和挑戰性的條件深感擔憂」。

俄羅斯任命的地區負責人巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）在社群媒體 上稱「我決定首先疏散兒童、父母、老人、殘疾人和住院病患」。此外，費多羅夫提到疏散地區的商店內的商品和藥品已售罄，並擔憂如果烏克蘭襲擊該地區，電力和供水可能會停止。