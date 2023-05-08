俄承諾提供彈藥 傭兵瓦格納續駐烏東不撤軍

一名烏克蘭軍人3日在巴赫姆特附近作戰。（路透）

俄羅斯 傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）今天說，在他威脅要將前線部隊撤出巴赫姆特（Bakhmut）之後，已獲得俄羅斯軍方「承諾」提供更多彈藥。

普里格津曾就烏克蘭 與莫斯科部隊激戰焦點的巴赫姆特情勢、猛烈抨擊俄羅斯軍事首長，他今天說：「他們承諾將提供我們繼續行動所需的所有彈藥和武器，巴赫姆特周圍的戰鬥人員一切所需的東西都將獲得滿足」。

普里格津領導的瓦格納集團（Wagner Group）在俄羅斯對巴赫姆特長達數月的艱苦進攻中擔任帶頭角色，在這場俄烏戰爭中時間最長、最血腥的戰鬥中幾乎攻占這座城市。

普里格津5日一度威脅說，「我將把瓦格納部隊撤出巴赫姆特，因為在缺乏彈藥的情況下，他們會面臨無意義的死亡」。他當時還說，他正在等待撤離巴赫姆特的命令。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）今天表示，烏克蘭情報單位企圖以無人機攜帶爆裂物，攻擊俄羅斯中部一座軍用機場 ，陰謀遭俄國維安部隊瓦解。烏克蘭則否認涉及俄羅斯境內的攻擊案，認為這些事件是俄國反政府派系所為，或是由莫斯科自導自演。

根據聯邦安全局網站上的聲明，烏方攻擊目標是伊文諾弗州（Ivanovo）北方飛機場（Severnyy aerodrome）一架A-50預警機，當地距離烏克蘭邊界約700公里。

聲明稱，一架輕型飛機從烏克蘭飛入俄羅斯後，其飛行員以及被聯邦安全局稱為「破壞小組」的其他成員都被抓並關押在杜拉州（Tula）。

路透無法查證聯邦安全局的說法。

莫斯科當局2022年2月24日全面入侵烏克蘭後，多次指控基輔出動無人機攻擊俄羅斯的能源、後勤和軍事設施。

此外，克里米亞當局今天說，他們前一晚擊退烏克蘭針對塞凡堡（Sevastopol）發動的無人機攻擊。俄占克里米亞地區的塞凡堡是俄軍黑海艦隊主要基地和司令部所在地。

中央社引述法新社報導，這代表著俄羅斯在5月9日慶祝蘇聯戰勝納粹活動之前，以及預期基輔發動的反攻中，烏克蘭據信最新一波的無人機襲擊和破壞意圖。

塞凡堡市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）今天說，烏克蘭向塞凡堡發動十多架無人機襲擊，其中兩架在海上被擊落，另一架失控後掉入森林，塞凡堡的公共設施沒有受到破壞。」