俄煉油廠被轟估損失燃料40萬噸 「烏為反攻做準備」

烏克蘭的無人機攻勢擴及俄國各地基礎設施，包括俄南一處煉油廠就遭到四架無人機攻擊，消防隊趕忙滅火，照片於4日公布。（美聯社）

烏克蘭 首都基輔遭遇一系列夜間攻擊後，今天又傳出爆炸聲，時間持續約15至20分鐘。同日克里米亞 半島一處俄國空軍基地附近也有無人機遭擊落。

記者在基輔目擊一架防空部隊試圖擊落的無人機，基輔軍政機關則稱「防空（系統）發揮作用」。過了15至20分鐘左右，爆炸聲響停止。記者看見空中有一團黑煙，同時基輔軍政機關宣布空襲結束。

基輔又傳爆炸聲響，圖為遭擊落的無人機殘骸。(美聯社)

烏克蘭總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）表示：「敵軍無人機遭到擊落。」

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，索洛米揚卡區一棟4層樓商場的一樓起火，消防人員已撲滅火勢，受影響範圍逾50平方公尺，並造成一些損失，但未傳出有人傷亡。

昨夜至今晨間，基輔已曾遭遇一波攻擊。基輔市軍政機關負責人今天上午表示：「自今年開始以來，我們的城市從未經歷如此密集的空襲。」波普科接著說，這是5月以來俄方第3個試圖攻擊基輔的日子。

另一方面，在被俄羅斯 併吞的克里米亞半島，俄國扶植的當局今天說，有一架無人機在一座空軍基地附近被擊落。

克里米亞半島塞凡堡市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）在Telegram表示：「塞凡堡又遭攻擊。晚間大約7時左右，防空部隊在貝爾貝克機場所在區域摧毀一架無人航空載具。」克里米亞半島最近幾天類似事件頻傳。

此外，烏克蘭南方司令部公布3日夜間至4日凌晨被擊落俄羅斯無人機殘骸照片，無人機尾翼上寫著「為了克宮」、「為了莫斯科」字樣。

烏克蘭南方司令部公布3日夜間至4日凌晨被擊落俄羅斯無人機殘骸照片，無人機尾翼上寫著「為了克宮」、「為了莫斯科」字樣。 (取材自Operational Command South)

指出俄軍從3日夜間至4日凌晨，數度以無人機襲擊敖德薩，其中有被擊落的無人機尾翼上寫著「為了克宮」、「為了莫斯科」字，認為是報復先前克里姆林宮被烏克蘭無人機轟炸的舉措。

另一方面，俄羅斯南部的克拉斯諾達爾邊疆區伊利斯基煉油廠近日遭不名無人機襲擊，一座油庫起火燃燒，疑似是烏軍所為。

影片顯示，被無人機攻擊的該煉油廠大火熊熊燃燒，濃煙滾滾。 同樣遭到破壞的，還有位於謝維爾斯基區伊利斯基鎮的油庫，起火面積達400平方公尺，消防員正緊急撲滅火勢。

另外克拉斯諾達爾邊疆區捷姆留克區沃爾納鎮一座油庫，也在3日遭到無人機襲擊而起火，火災面積1200平方公尺。

中國媒體軍事專欄「青松解局」分析，烏克蘭的這一次襲擊，很可能是為接下來的反攻作戰做準備。專欄指出，俄羅斯因此次襲擊，預計損失燃料超過40萬噸，烏克蘭行動這次非常成功。