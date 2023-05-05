我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪士尼3個熱門設施翻新 6月5日起關閉

加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

俄煉油廠被轟估損失燃料40萬噸 「烏為反攻做準備」

編譯中心／綜合4日電
烏克蘭的無人機攻勢擴及俄國各地基礎設施，包括俄南一處煉油廠就遭到四架無人機攻擊，消防隊趕忙滅火，照片於4日公布。（美聯社）
烏克蘭的無人機攻勢擴及俄國各地基礎設施，包括俄南一處煉油廠就遭到四架無人機攻擊，消防隊趕忙滅火，照片於4日公布。（美聯社）

烏克蘭首都基輔遭遇一系列夜間攻擊後，今天又傳出爆炸聲，時間持續約15至20分鐘。同日克里米亞半島一處俄國空軍基地附近也有無人機遭擊落。

記者在基輔目擊一架防空部隊試圖擊落的無人機，基輔軍政機關則稱「防空（系統）發揮作用」。過了15至20分鐘左右，爆炸聲響停止。記者看見空中有一團黑煙，同時基輔軍政機關宣布空襲結束。

基輔又傳爆炸聲響，圖為遭擊落的無人機殘骸。(美聯社)
基輔又傳爆炸聲響，圖為遭擊落的無人機殘骸。(美聯社)

烏克蘭總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）表示：「敵軍無人機遭到擊落。」

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，索洛米揚卡區一棟4層樓商場的一樓起火，消防人員已撲滅火勢，受影響範圍逾50平方公尺，並造成一些損失，但未傳出有人傷亡。

昨夜至今晨間，基輔已曾遭遇一波攻擊。基輔市軍政機關負責人今天上午表示：「自今年開始以來，我們的城市從未經歷如此密集的空襲。」波普科接著說，這是5月以來俄方第3個試圖攻擊基輔的日子。

另一方面，在被俄羅斯併吞的克里米亞半島，俄國扶植的當局今天說，有一架無人機在一座空軍基地附近被擊落。

克里米亞半島塞凡堡市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）在Telegram表示：「塞凡堡又遭攻擊。晚間大約7時左右，防空部隊在貝爾貝克機場所在區域摧毀一架無人航空載具。」克里米亞半島最近幾天類似事件頻傳。

此外，烏克蘭南方司令部公布3日夜間至4日凌晨被擊落俄羅斯無人機殘骸照片，無人機尾翼上寫著「為了克宮」、「為了莫斯科」字樣。

烏克蘭南方司令部公布3日夜間至4日凌晨被擊落俄羅斯無人機殘骸照片，無人機尾翼上寫...
烏克蘭南方司令部公布3日夜間至4日凌晨被擊落俄羅斯無人機殘骸照片，無人機尾翼上寫著「為了克宮」、「為了莫斯科」字樣。 (取材自Operational Command South)

指出俄軍從3日夜間至4日凌晨，數度以無人機襲擊敖德薩，其中有被擊落的無人機尾翼上寫著「為了克宮」、「為了莫斯科」字，認為是報復先前克里姆林宮被烏克蘭無人機轟炸的舉措。

另一方面，俄羅斯南部的克拉斯諾達爾邊疆區伊利斯基煉油廠近日遭不名無人機襲擊，一座油庫起火燃燒，疑似是烏軍所為。

影片顯示，被無人機攻擊的該煉油廠大火熊熊燃燒，濃煙滾滾。 同樣遭到破壞的，還有位於謝維爾斯基區伊利斯基鎮的油庫，起火面積達400平方公尺，消防員正緊急撲滅火勢。

另外克拉斯諾達爾邊疆區捷姆留克區沃爾納鎮一座油庫，也在3日遭到無人機襲擊而起火，火災面積1200平方公尺。

中國媒體軍事專欄「青松解局」分析，烏克蘭的這一次襲擊，很可能是為接下來的反攻作戰做準備。專欄指出，俄羅斯因此次襲擊，預計損失燃料超過40萬噸，烏克蘭行動這次非常成功。

烏克蘭 俄羅斯 克里米亞

上一則

涉偽造疫苗卡 巴西前總統波索納洛遭調查

下一則

11分鐘連4震 日本石川縣驚傳「6.3地震」劇烈晃動

延伸閱讀

現場畫面曝 烏克蘭空軍在基輔上空「擊落自家無人機」

現場畫面曝 烏克蘭空軍在基輔上空「擊落自家無人機」
基輔又傳爆炸聲響 克里米亞再遭無人機攻擊

基輔又傳爆炸聲響 克里米亞再遭無人機攻擊
俄控華府是克宮遇襲元凶 美稱荒謬且仍不清楚實情

俄控華府是克宮遇襲元凶 美稱荒謬且仍不清楚實情
克里姆林宮遭遇無人機襲擊 俄方宣稱美國在幕後策畫

克里姆林宮遭遇無人機襲擊 俄方宣稱美國在幕後策畫

熱門新聞

金正恩帶女兒金主愛出席大會坐C位，胞妹金與正已被移至後排。（Getty Images）

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

2023-05-02 08:29
在社群平台上流傳的一段影片顯示，有不明物體3日凌晨飛掠克宮上空，隨即爆炸並發出紅光。(截取自@spectatorindex推特影片)

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

2023-05-03 10:23
美國總統拜登夫婦與英國國王查理三世。資料照片。（路透 / EYEPRESS Images）

拜登缺席查理三世加冕典禮是「怠慢」？歷史學家：這是傳統

2023-04-29 08:07
美國總統拜登（左）與南韓總統尹錫悅（右）日前發表「華盛頓宣言」，圖為尹錫悅在美國白宮獻唱經典老歌「美國派」，拜登為其歡呼。（路透）

南韓終於選邊站加入「美國派」財信董事長：恐排擠到台灣

2023-04-29 20:12
南韓總統尹錫悅（右）26日在華盛頓會見特斯拉執行長馬斯克。 （路透）

尹錫悅邀特斯拉赴韓蓋超級工廠 馬斯克回應了

2023-04-28 02:29
凱特（右一）對梅根（左二）充滿憤怒，無法原諒梅根。（路透資料照片）

凱特永不原諒梅根 因堅信她懷有這恐怖目的？

2023-04-29 14:43

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空
調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人
保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事

保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事