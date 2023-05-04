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基輔又傳爆炸聲響 克里米亞再遭無人機攻擊

中央社基輔4日綜合外電報導
烏克蘭首都基輔（Kyiv）遭遇一系列夜間攻擊後，今天又傳出爆炸聲，時間持續約15至20分鐘。圖為4日俄軍無人機攻擊烏克蘭基輔，天空出現一架無人機爆炸。路透
烏克蘭首都基輔（Kyiv）遭遇一系列夜間攻擊後，今天又傳出爆炸聲，時間持續約15至20分鐘。圖為4日俄軍無人機攻擊烏克蘭基輔，天空出現一架無人機爆炸。路透

烏克蘭首都基輔（Kyiv）遭遇一系列夜間攻擊後，今天又傳出爆炸聲，時間持續約15至20分鐘。同日克里米亞半島一處俄國空軍基地附近也有無人機遭擊落。

法新社記者在基輔目擊一架防空部隊試圖擊落的無人機，基輔軍政機關則稱「防空（系統）發揮作用」。

過了15至20分鐘左右，爆炸聲響停止。記者看見空中有一團黑煙，同時基輔軍政機關宣布空襲結束。

烏克蘭總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）表示：「敵軍無人機遭到擊落。」

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，索洛米揚卡區（Solomyansky）一棟4層樓商場的一樓起火，消防人員已撲滅火勢，受影響範圍逾50平方公尺，並造成一些損失，但未傳出有人傷亡。

昨夜至今晨間，基輔已曾遭遇一波攻擊。基輔市軍政機關負責人波普科（Sergiy Popko）今天上午表示：「自今年開始以來，我們的城市從未經歷如此密集的空襲。」

波普科接著說，這是5月以來俄方第3個試圖攻擊基輔的日子。

另一方面，在被俄羅斯併吞的克里米亞半島（Crimea），俄國扶植的當局今天說，有一架無人機在一座空軍基地附近被擊落。

克里米亞半島塞凡堡（Sevastopol）市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）在通訊軟體Telegram表示：「塞凡堡又遭攻擊。晚間大約7時左右，防空部隊在貝爾貝克機場（Belbek）所在區域摧毀一架無人航空載具。」

克里米亞半島最近幾天類似事件頻傳。當地屬於烏克蘭，但2014年遭俄國併吞。

克里米亞 烏克蘭 俄國

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