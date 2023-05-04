烏克蘭空姐拋下網紅身分 戰事期間公眾外交打頭陣

旅居波蘭的波索瓦曾是IG萬人追蹤的網紅空姐，家鄉戰事爆發後毫不猶豫放棄網紅和空姐雙重身分，協助避難同鄉。她特地穿上寫有「像烏克蘭人一樣戰鬥」的T恤，向台灣讀者喊話。(中央社)

旅居波蘭的波索瓦曾是社群媒體 萬人追蹤的網紅空姐，家鄉戰事爆發後毫不猶豫地放棄網紅和空姐雙重身分，投入公眾外交，協助避難同鄉，同時維持烏克蘭 新聞熱度。

去年2月24日烏克蘭關閉領空前6小時，波索瓦（Olya Bosova）正從基輔飛往波蘭，她回想當時說，「下一班飛機已經無法起飛，也許我帶了第一波難民離境」。

波索瓦18歲時為愛離開家鄉烏克蘭，轉眼在波蘭華沙生活了快20年。 她今天接受中央社訪問回想當天情景，當時自己像瘋子一樣，一再刷手機看新聞，與在利維夫（Lviv）的媽媽及姊姊聯絡，無法集中注意力工作，「太難了」。班機尚未落地，她已經作好遞出辭職信的決定。

過去一年多來，波索瓦一人當三人用，除了和同鄉密集開會討論如何協助前來避難的烏克蘭人、動員可取得的車輛募集物資、找棲身住所、上街抗議俄國入侵，也和當地烏克蘭社群組織協調派發援助物資，避免外界慷慨提供的物資遭浪費及人力重複配置。

此外，她還執起教鞭教授波蘭語，提供大量閱讀素材讓烏克蘭人盡快學會說寫，以在短期內融入波蘭社會。

「數以百萬計的烏克蘭人為逃離戰火越過邊界，每一位海外烏克蘭人都無法置身事外」。波索瓦說，難民處於極度震驚中，逃往他處的過程更是令人精疲力盡，亟需心理支持及法律協助。

波索瓦想做的事不只於此。她計畫拍電影、紀錄片，盡一切努力讓烏克蘭戰爭不在媒體和人們的腦海中消逝，「我們不能讓世界習慣或遺忘這場衝突」。她打算寫信給安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）等大咖影星，再爭取一波資源以支持烏克蘭武裝部隊及難民。

一年多過去，約150萬名烏克蘭難民仍留在波蘭，當地早有通貨膨脹率高、能源價格飆升及住房短缺的狀況，整體社會因此呈現疲乏狀態。在這個節骨眼，波索瓦認為烏克蘭難民的反饋及形象比過去任何時刻都來得重要。

她說，波蘭及歐洲國家會期待難民有份工作、納稅、學習語言。無論是旅居海外或是避走戰火的烏克蘭人，都得注意自己的言行，尊重所在國的民眾、文化及當地的其他民族，「因為所在國民眾會視你為整個烏克蘭」。

波蘭去年3月通過「烏克蘭公民援助法」，內容包山包海，不但讓烏克蘭難民合法工作，也享免費醫療，善意規模可謂空前。儘管如此，波索瓦的烏克蘭學生們仍 非常期待回家的日子，堅信烏克蘭將戰到底，而且離勝利日不遠。

這股驚人抗敵意志的驅動力，波索瓦認為是烏克蘭及俄羅斯 太了解彼此。她指出，如果俄軍長驅直入，烏克蘭將沒有自由、完全貧瘠及受絕對控制，或是遭徹底消滅，因為莫斯科清楚烏克蘭不可能輕易任人統治，一定會再起，掙脫束縛。

波索瓦出生於1986年，見證烏克蘭獨立、2004年抗議選舉舞弊的「橙色革命」（Orange Revolution）、2014年廣場革命推翻親俄的總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）。

從波索瓦有記憶以來，烏克蘭為融入歐洲社會及擺脫俄羅斯政權持續鬥爭，還沒有輸過。「所以我認為人們，尤其是比我年輕、未曾經歷共產主義的世代，他們可能有一種非常強烈的信念，認為除了贏，沒有別的選項。」

剛從華沙開6個小時的車回到利維夫探望媽媽，波索瓦看來疲憊，但眼神柔和也堅毅。為了這次訪問，波索瓦特地穿上寫有「像烏克蘭人一樣戰鬥（Fight Like Ukrainians）」的T恤。

她指著T恤說：「這也是我想送給台灣讀者的一句話」。