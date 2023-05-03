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烏南前線赫松市將宵禁58小時 澤倫斯基閃電訪芬蘭

中央社基輔3日綜合外電報導
圖為烏克蘭南部赫松（Kherson）地區的一間超市3日遭到俄軍襲擊後，醫護人員在超市內幫助一名受傷民眾。Getty Images
圖為烏克蘭南部赫松（Kherson）地區的一間超市3日遭到俄軍襲擊後，醫護人員在超市內幫助一名受傷民眾。Getty Images

隨著烏克蘭著手準備春季反攻之際，烏克蘭地方官員今天表示，接近南部前線的赫松市（Kherson）將自5日起實施宵禁58小時。烏克蘭總統澤倫斯基今天閃電訪問芬蘭，出席北歐峰會。

法新社報導，烏克蘭當局過去實施長時間宵禁，用來協助軍隊和武器的移動。

赫松州州長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）說，宵禁時間將從格林威治時間5日17時開始，持續到8日03時。

普羅克丁在Telegram發文建議民眾儲備食物和藥品。

「在這58小時期間，赫松市禁止上街。全市也將關閉，不得進出。」

普羅克丁表示，居民可以在住家附近短距離散步，或前往商店，但須隨身攜帶身分證明文件。

他寫道：「這類暫時性限制有其必要性，以利執法人員執行任務，以免讓你陷於險境。」

這項宵禁令宣布的時間點，就在烏克蘭官方宣稱俄軍空襲的同時。烏方聲稱，俄軍今天這場空襲攻擊赫松唯一營業的大賣場，造成3人死亡和5人受傷。

俄羅斯軍隊去年2月入侵烏克蘭沒多久，便占領赫松直到去年11月。俄軍撤離赫松市，橫越到達第聶伯河（Dnipro River）東側。

在此同時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天閃電出訪芬蘭，參加北歐5國領袖峰會。

芬蘭總統府宣布，澤倫斯基將拜會芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto），討論「烏克蘭保衛戰」。芬蘭今年4月成為北大西洋公約組織（NATO）的最新成員。

澤倫斯基也將分別和瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）、挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）、丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）以及冰島總理雅各斯多提爾（Katrin Jakobsdottir）舉行雙邊會談。

烏克蘭總統顧問薩里夫納（Daria Zarivna）在Telegram發文說：「為了加入北約，以及支援盟友以取得支持，必須從事基本外交工作。」

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，北歐5國全都誓言對烏克蘭提供金援和軍援。

瑞典、丹麥、芬蘭和挪威也加入國際行動，提供烏克蘭重型武器，捐出他們的部分德製豹2（Leopard 2）戰車，或提供融資供烏克蘭購進。

丹麥昨天表示，正在運送價值17億丹麥克朗（約2億5000萬美元）的軍事援助給烏克蘭，以協助烏克蘭即將發動的攻勢。這是丹麥迄今對烏國最大的捐助。

烏克蘭 宵禁 澤倫斯基

上一則

俄羅斯砲擊烏克蘭赫松地區 造成8人死亡

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