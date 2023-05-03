俄羅斯砲擊烏克蘭赫松地區 造成8人死亡

俄羅斯軍隊今天砲擊烏克蘭南部赫松（Kherson）地區，造成8位平民死亡。圖為消防員在火車站滅火。路透

烏克蘭 官員表示，俄羅斯 軍隊今天砲擊烏克蘭南部赫松（Kherson）地區，造成8位平民死亡。俄軍攻擊了一家量販店、地區首府的火車站和鄰近的村莊。

路透報導，烏克蘭檢方表示，有3人在赫松這家量販店進行晨間購物時遭砲擊喪生。

當地官員表示，1人因火車站遭砲擊而死，3位能源工人在鄰近村莊進行維修時死亡，另外1名男子則是在住宅大樓裡喪生。

現場的路透記者表示，被嚴重毀壞的量販店入口已被封鎖，量販店外可見血泊和碎片殘骸。

烏克蘭軍方發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）指控：「當敵方在戰場上一事無成時，就會對和平的城市發動攻擊。」

火車站的窗戶已經粉碎，這裡似乎發生了3次爆炸。可以看到仍有意識的2人被擔架抬出，3名在車站的女性表示，他們當時正在用餐，並躲在桌子下避難。

烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）在聲明中表示：「我們不能與俄羅斯殺人犯談判。他們必須受到制裁，或被消滅。」

俄國並未立即對此事件發表評論。在烏克蘭預備發動反攻之際，俄羅斯在過去幾天加強了空襲。基輔希望這場反攻能改變已在烏克蘭延續14個月的戰爭局勢。

俄羅斯瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）今天表示，他認為烏克蘭的反攻行動已經開始，他的部隊觀察到前線的活動正在增加。