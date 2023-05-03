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俄國宣稱烏克蘭派無人機克宮暗殺普亭 但未成功

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

編譯陳曉慈／即時報導
在社群平台上流傳的一段影片顯示，有不明物體3日凌晨飛掠克宮上空，隨即爆炸並發出紅光。(截取自@spectatorindex推特影片)
在社群平台上流傳的一段影片顯示，有不明物體3日凌晨飛掠克宮上空，隨即爆炸並發出紅光。(截取自@spectatorindex推特影片)

俄羅斯國營媒體俄羅斯新聞社（RIA）3日報導，烏克蘭連夜發動無人機轟炸克里姆林宮、欲取俄羅斯總統普亭性命，但沒有成功。

塔斯社引述莫斯科當局稱，烏軍派出2架無人機攻擊克里姆林宮，但被俄軍用雷達設備發現並擊毀；普亭當時人不在克宮，克宮建築物也沒有毀損。

在社群平台上流傳的一段影片顯示，有不明物體3日凌晨飛掠克宮上空，隨即爆炸並發出紅光，之後冒出白煙。克宮表示，無人機的殘骸落在克宮，但沒有人受傷。

BBC報導，莫斯科當局稱這場攻擊為「有預謀的恐怖行動」，指控烏軍「試圖暗殺總統」，並表示俄國保留在任何時間、地點採取合適方式進行反擊的權利。克宮也指出，俄羅斯9日的勝利日閱兵大典將如期舉行。

BBC駐俄記者表示，普亭的人身安全受到嚴密保護，若以為無人機能接近克里姆林宮就太天真了。

烏克蘭宣稱此次攻擊與烏克蘭無關。烏克蘭總統府發言人向CNN說：「針對這起攻擊，我們沒有任何相關資訊；如同總統澤倫斯基多次宣稱的，烏克蘭將用一切手段收復失土，而非攻擊他國。」

在社群平台上流傳的一段影片顯示，有不明物體3日凌晨飛掠克宮上空，隨即爆炸並發出紅...
在社群平台上流傳的一段影片顯示，有不明物體3日凌晨飛掠克宮上空，隨即爆炸並發出紅光。路透

烏國總統澤倫斯基顧問波多利雅克（Mykhailo Podolyak）也表示，發動這場攻擊對烏克蘭沒有任何好處，既不能達成任何軍事目標，也對烏軍反擊沒有任何幫助，更沒能變任何戰場上的情勢。此外波多利雅克還說，這次攻擊還會讓俄國有藉口對烏克蘭發動更多大規模空襲，烏克蘭完全沒有理由發動這場攻擊。

波多利雅克反控，這次事件是莫斯克當局在搶奪發言權，為接下來將在烏克蘭發動的攻勢找正當理由。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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