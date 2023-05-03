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烏克蘭對盟邦隱瞞反攻細節 五角大廈機密文件外洩成理由之一

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭軍人2日乘坐在一輛BMP-2裝甲戰鬥車的頂部，行經在頓內次克州一處前線附近。（路透）
烏克蘭軍人2日乘坐在一輛BMP-2裝甲戰鬥車的頂部，行經在頓內次克州一處前線附近。（路透）

美國媒體2日引述2名跟烏克蘭軍方領導人有聯繫的歐洲官員說法報導，基輔當局正對春季反攻的細節秘而不宣，試圖防止可能危及戰場狀況的敏感訊息外洩。

Politico報導，受訪官員稱他們的烏克蘭同行引用了據稱麻州空中國民兵成員特薛拉（Jack Teixeira）貼出機密文件的外洩事件，作為基輔當局拒絕分享反攻資訊的原因之一。據報導，這些資訊包括了時間、地點與烏方計畫為此次作戰調動多少部隊到位等等。

報導指出，美方官員在洩密事件之後的幾天裡，忙著跟烏克蘭與歐洲其他盟邦保證，正在採取保護措施以防止往後發生類似的破口，但基輔官員仍處於高度警戒。

歐洲官員指出，雖然烏克蘭仍有可能跟過去一年間支援了武器的美國與其他歐洲國家分享一些基本情報，但烏國內部官員正努力防止廣為散布涉及戰場規劃的細節。一位匿名受訪的烏克蘭民代則透露，高層官員也對基輔的其他政治人物隱瞞了反攻相關細節，「在這個國家，只有少數人知道這個計畫」。

據報導，一位美方的國防官員稱沒有任何變化，還說華府跟基輔仍然有著同等程度的資訊分享，並指沒有跡象表明烏克蘭對美國隱瞞了任何事情。

烏克蘭 麻州 國民兵

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