教宗方濟各：教廷投入終結俄烏衝突未公開和平任務

教宗方濟各結束對匈牙利3天訪問，在返程專機上回答記者問題。(路透)

天主教教宗方濟各 今天表示，教廷正參與一項試圖終結俄羅斯和烏克蘭 衝突的和平任務，但是他拒絕提供進一步細節。

路透報導，結束對匈牙利3天訪問的教宗方濟各（Pope Francis）今天在返程專機上告訴記者：「我願意去做必須做的任何一件事。有一項任務現正進行中，但是還沒有公開。當它公開了，我會討論這件事。」

「我認為和平一定要透過開放不同管道來實現，關閉永遠無法達成和平…這不容易。」

教宗表示他已經與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）和俄羅斯東正教會布達佩斯和匈牙利總主教希拉里昂（Metropolitan (bishop) Hilarion）商討烏克蘭形勢。

自從去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，方濟各幾乎每周都呼籲和平，並且一再表達希望居間斡旋基輔和莫斯科，但是這場衝突至今沒有因此取得突破。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）27日獲方濟各接見後表示，曾經與教宗商討烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）所提和平計畫，並且邀請他親自訪問基輔。

86歲的方濟各曾經表示，他想要走訪基輔和莫斯科，展開和平任務。