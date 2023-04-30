我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

針對華人犯罪？她除草被問路 項鍊瞬間遭摸走

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

俄軍試圖奪取巴赫姆特「生命之路」 烏克蘭：仍在烏軍掌控下

中央社／基輔29日綜合外電報導
東部城市巴赫姆特（Bakhmut）附近發生砲擊，火光和濃煙直竄天際。 （美聯社）
東部城市巴赫姆特（Bakhmut）附近發生砲擊，火光和濃煙直竄天際。 （美聯社）

烏克蘭軍方發言人今天表示，烏軍仍控制通往東部城市巴赫姆特（Bakhmut）的一條重要補給線，但巴赫姆特遭到圍困，情勢依舊「非常艱困」。

路透報導，俄羅斯軍隊把巴赫姆特視為攻擊其他城市的墊腳石，10個月來一直試圖朝這座曾擁有7萬人口的城市推進。

烏東的烏軍發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）接受新聞網站「鏡報」（Dzerkalo Tyzhnia）訪問時表示：「幾個星期以來，俄羅斯人一直在談論奪取『生命之路』，以及對其進行持續的火力控制。」

「是的，那裡真的很艱困，因為他們繼續試圖奪取這條重要道路，試圖建立火力控制，但…國防軍不允許俄羅斯人『切斷』我們的後勤。」

「生命之路」是巴赫姆特與西邊鄰近城鎮查西夫雅爾（Chasiv Yar）之間的重要道路。

軍事分析家表示，儘管查西夫雅爾鎮地勢較高，烏軍據信也在附近建立了防禦工事，但若巴赫姆特淪陷，查西夫雅爾鎮可能成為下一個遭俄羅斯攻擊之地。

俄羅斯瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）聲稱他的部隊在巴赫姆特推進約100至150公尺，烏克蘭人掌控的巴城土地面積只剩不到3平方公里。普里格津常聲稱取得戰果，但他的說法無法獲得證實。

俄羅斯 烏克蘭

上一則

菲律賓總統啟程訪美4天 將會拜登強化兩國同盟

延伸閱讀

缺彈藥快滅亡？俄傭兵瓦格納領袖：我們將不復存在

缺彈藥快滅亡？俄傭兵瓦格納領袖：我們將不復存在
俄傭兵集團瓦格納介入蘇丹內亂 美嚴重關切

俄傭兵集團瓦格納介入蘇丹內亂 美嚴重關切
美外洩情報曝：瓦格納集團試圖從中國獲取武器但「未能成功」

美外洩情報曝：瓦格納集團試圖從中國獲取武器但「未能成功」
朝烏軍戰俘丟手榴彈、掃射處決 瓦格納死刑犯傭兵：毫不後悔

朝烏軍戰俘丟手榴彈、掃射處決 瓦格納死刑犯傭兵：毫不後悔

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)

與習近平通話後 澤倫斯基立即任命駐中國大使

2023-04-26 12:19
南韓總統尹錫悅。(路透)

尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本下跪

2023-04-24 09:39
英國王室紀念女王生日，在社群上傳女王與10名孫兒及曾孫合照。(Getty Images)

英國路易小王子5歲生日 慶生照母子笑開懷

2023-04-23 20:28

哈利NBA球賽公開索吻梅根慘遭拒絕 13萬人同步見證

2023-04-26 23:24

超人氣

更多 >
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」
半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人
求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺
加州這四個城市膺選全美最適合居住地

加州這四個城市膺選全美最適合居住地