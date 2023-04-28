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習澤才通完話 俄對烏發動2個月來最大空襲 釀12死

中央社基輔28日綜合外電報導
俄羅斯28日清晨對烏克蘭發動近2個月來最大規模空襲。圖為烏克蘭中部城市烏曼市一棟大樓遭俄軍砲擊。路透
俄羅斯28日清晨對烏克蘭發動近2個月來最大規模空襲。圖為烏克蘭中部城市烏曼市一棟大樓遭俄軍砲擊。路透

俄羅斯今天清晨對烏克蘭發動近2個月來最大規模空襲，鎖定首都基輔和一些中南部城市，官方死亡人數已達12人。時值烏克蘭準備對俄國發動反攻，且烏克蘭和中國領導人近日通話。

綜合法新社與路透報導，烏克蘭中部城市烏曼（Uman）在這波攻擊中傷亡最重，烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）表示，當地總計有10人死亡、17人受傷。烏曼所在地切爾卡瑟州（Cherkasy）州長塔布瑞茨（Igor Taburets）指出，烏曼遭到2枚巡弋飛彈攻擊，分別擊中一棟住宅建物和一座倉庫。

綜合路透與美聯社報導，烏克蘭首都基輔今天也被爆炸震醒，清晨4點左右便響起空襲警報，約2小時後才停止。基輔市政府表示，當地防空系統曾啟動，空軍一共攔截了11枚巡弋飛彈和2架無人機。這是3月9日以來基輔首度遇襲。官員指出，基輔南邊城市烏克蘭因卡（Ukrayinka）有2人受傷。

另個受攻擊城市是位於烏克蘭東南部的第聶伯羅（Dnipro）。第聶伯羅州州長賴薩克（Serhiy Lysak）表示，當地一棟房屋被一枚飛彈擊中，造成一名僅2歲大幼童和一名31歲女性死亡。另有3人受傷。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特（Twitter）發文表示：「無辜的烏克蘭人在睡夢中遭到飛彈攻擊死亡，包括一名2歲大兒童。這就是俄羅斯對一切和平倡議的回應。」

克里姆林宮昨天才聲稱歡迎任何能讓俄烏衝突結束之舉，指的是中國國家主席習近平和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）26日的通話。這是俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭迄今，中、烏兩國領袖首度談話。

根據烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）報導，烏克蘭中部城市克列緬丘格（Kremenchuk）和波塔瓦（Poltava），以及南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv），昨天午夜過後也傳出爆炸。

烏克蘭軍方指出，俄羅斯一共發射了23枚巡弋飛彈，其中21枚遭到擊落。

澤倫斯基今天在社群媒體Telegram發文，配上空襲造成的破壞照片。他寫道：「這場俄羅斯的恐怖行動，勢必會面臨烏克蘭和世界的公平回應。而且將會成真。」

北大西洋公約組織（NATO）昨天才宣布，盟邦與夥伴國運交給烏克蘭用以對抗俄羅斯的戰鬥車輛，已經達到承諾數量的98%以上。這使得正在盤算是否對俄國發動反攻的基輔戰力增強。

烏克蘭中部城市烏曼市一棟大樓28日遭俄軍砲擊。圖為消防員正在全力滅火。Getty...
烏克蘭中部城市烏曼市一棟大樓28日遭俄軍砲擊。圖為消防員正在全力滅火。Getty Images
圖為烏克蘭中部城市烏曼市一棟大樓28日遭俄軍砲擊。歐新社
圖為烏克蘭中部城市烏曼市一棟大樓28日遭俄軍砲擊。歐新社

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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