北約助烏克蘭抗俄軍 1550部裝甲車230輛坦克到位

圖為波蘭與北約軍隊進行演習。(路透)

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天說，北約 盟邦和合作夥伴國已向烏克蘭 提供1550部裝甲車和230輛坦克，以建立部隊幫助烏克蘭從俄羅斯 軍隊手中奪回領土。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）召開記者會表示，自從去年2月俄羅斯侵略烏克蘭戰爭開打以來，這些交付的車輛占「承諾給烏克蘭作戰車輛的98%以上」。

他還說：「我們總共訓練和裝備了超過9個新的烏克蘭裝甲旅。這會使烏克蘭處於有利態勢，能繼續奪回被占領土。」

北約成員國也供應了防空系統和火砲，而波蘭和捷克則提供前蘇聯製造的米格-29（MiG-29）戰機。

數以千計的烏克蘭軍人已經接受北約使用的武器訓練。

史托騰柏格強調這是「對烏克蘭前所未有的軍事支援」，但警告說「我們永遠不應該低估俄羅斯」。

他說道，莫斯科當局正在動員更多的地面部隊，且「願意在傷亡率相當高的情況下，派遣成千上萬的部隊」。

史托騰柏格更說，面對似乎會是一場長期的衝突，北約國家「必須堅持到底，繼續向烏克蘭提供它獲勝所需要的東西」。

史托騰柏格提到，7月在立陶宛舉行的北約峰會，將為烏克蘭制定出一項「多年度支持計畫」。

他也樂見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和中國國家主席習近平昨天進行電話會談，這是去年2月底俄烏戰爭爆發以來兩人首度通話。

史托騰柏格表示：「也許這場戰爭會在談判桌上結束。」

但他強調：「應由烏克蘭決定談判的條件為何，以及任何談判應該採取何種形式。」

史托騰柏格還說，無論如何，「有意義談判的任何可能性都需要烏克蘭具備必要的軍事實力，以向俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）發出非常明確的訊息，也就是他不會在戰場上獲勝」。