習近平與澤倫斯基熱線：中烏通話「各自表述」的政治盤算想什麼？

中烏通話示意圖，左為習近平，右為澤倫斯基。(本報資料照片、取材自Instagram)

「中烏通話，有講跟沒講都一樣？」針對烏俄戰爭危機，中國與烏克蘭 在4月26日首度促成雙方領導人的熱線通話。習近平 與烏克蘭總統澤倫斯基 在26日下午通話後，雙方各自表述談話內容，中國方面重申「勸和促談」的立場，儘管釋出居中協調的善意，但仍一貫沒有具體做法、針對俄羅斯的戰爭行動也未改變中國的「中立」態度。澤倫斯基對於和習近平的通話，樂觀表示「富有成效」，但同樣強調烏克蘭領土主權不容妥協的原則。中烏通話雖有象徵意義，但在當前烏俄矛盾的局勢下，實質上還能發揮多少功能？在中國引發歐洲反彈的「盧沙野之亂」後，勸和促談的說法還有幾分信任？

習近平與澤倫斯基的通話，發生在4月26日下午，通話內容並未直接公開，在通話後由中烏雙方各自公布內容說法。中國在當天晚間由官媒《新華社》率先公開熱線的事實，但並未著墨強調「誰主動打給誰」，僅有說明「習近平應約同烏克蘭總統澤連斯基通電話」。這次的熱線是雙方從2022年1月之後的再次通話，也是戰爭爆發以來兩人首度直接聯繫。

事實上中烏促成通話並無特別意外，先前澤倫斯基即已對外透露與中國溝通的意願和可能，尤其在先前3月習近平訪俄之後，習近平對外展現了「勸和」的姿態，澤倫斯基也在同月月底的媒體專訪表示，願意與習近平對話、甚至邀請習近平本人直接訪問烏克蘭。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

圖為俄羅斯對烏克蘭日托米爾地區發動襲擊，烏軍士兵在此處的白俄羅斯邊界附近演習。(路透)

習近平的說法：勸和促談，但隻字未提俄國

在中國公告的對話內容全文僅931字，沒有雙方談話的細節，而是摘要習近平、澤倫斯基的講話重點。文中開頭表明習近平「感謝烏方去年為中國公民撤離提供大力協助。相互尊重主權和領土完整是中烏關系的政治基礎」，第二段則是過去立場的重申強調：

「習近平指出，烏克蘭危機覆雜演變，對國際形勢產生重大影響。在烏克蘭危機問題上，中方始終站在和平一邊，核心立場就是勸和促談。我相繼提出了『四個應該』、『四個共同』和『三點思考』。」

此處中國仍以「烏克蘭危機」一詞作為定性說法，避用「戰爭」、「侵烏」等用語是中國目前一貫的立場。而文中說的四個應該、以及後面說的「中方還在此基礎上發布了《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件。中國不是烏克蘭危機的制造者，也不是當事方」、「我們既不會隔岸觀火，也不會拱火澆油，更不幹趁機牟利的事。中方所作所為光明正大。對話談判是唯一可行的出路。核戰爭沒有贏家」——全都是重複延續中國已發布過的立場說法。

最後稍微具體的結論是：

「中方將派中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。中方已向烏方提供了多批人道主義援助，願繼續提供力所能及的幫助。」

接著第四段結尾是中國交代澤倫斯基的通話說法：「烏方恪守一個中國政策，希望同中方開展全面合作，開啟烏中關系的新篇章，共同致力於維護世界和平與穩定。澤連斯基介紹了對當前烏克蘭危機的看法，感謝中方為烏克蘭提供的人道主義援助，歡迎中方為恢覆和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。」

堅守巴赫姆特的烏軍。(Getty Images)

此處說的「介紹了對當前烏克蘭危機的看法」，中國文稿中沒有具體交代，事實上要參照烏克蘭總統府方面的說法，才知道是澤倫斯基同樣在重申俄羅斯侵略造成的人道危機和戰爭問題，但中國方面全文931字中，一個「俄」字都沒有。

從中國釋出的通話內容來看，除了重申中國勸和促談的態度外，並無實質具體的做法，怎樣勸和？當前俄烏矛盾的現實條件下又如何促談？從通話而言沒有進一步的突破。而習近平的說法儘管透露外交善意，但沒有提及俄國、仍維持不譴責的「中立立場」，與先前和普丁友好的態度並無二致。

在通話公開之後，俄羅斯外交部也發表聲明，表示對於中烏通話、中國的促談努力表示肯定，重申中國仍維持和俄國在2月時的立場一致（指的是2023年2月24日中國提出的12點立場：《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，後來中國通話的立場也是基於此文件的內容）。俄羅斯同時強調，是「烏克蘭不願意透過外交政治途徑來解決問題，甘願成為華盛頓的魁儡」。

中國則是在今天27日透過官媒《環球時報》社評，來補充更多通話後的立場說法，其實是和俄羅斯類似，藉此表示歐美插手惡化局勢。

2023年4月26日的巴赫姆特。(美聯社)

尷尬的是，近期中國才因為駐法大使盧沙野的爭議言論，引發歐洲國家的反彈不滿，之中盧沙野提及克里米亞的主權問題，認為「歷史上克里米亞從一開始就是屬於俄羅斯」，這番無視國際法的說詞，也和國際認知以及烏克蘭當局的立場完全矛盾。儘管後續中國外交部刻意劃清界線，但緊接著中烏通話，能否如願營造歐美對中國的信任，恐怕有待觀察。

澤倫斯基的說法：樂觀看待，但烏克蘭立場不變

澤倫斯基於4月26日結束與習近平的通話之後，在Twitter上以中文表示：「我與中國主席習近平進行了一次長時間而充實的電話溝通。相信，這次通話，以及烏克蘭駐華大使的任命將有力推動兩國關係的發展。」澤倫斯基所提到的新任駐中大使，指的是同在26日接受任命的前戰略工業部長里亞比金（Pavlo Ryabikin），任命里亞比金的總統令已在烏克蘭總統府網站上公布。

澤倫斯基在Twitter上用中文表示中烏進行熱線通話。(取材自推特)

此前，中國開始對烏俄戰爭表現出「調解人」、「和平使者」的姿態，陸續在2月24日（烏俄戰爭開打一週年）發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》、以及3月下旬與俄羅斯簽署《關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，然而兩份文件中對戰爭所展現的立場，卻缺乏具體內容、對現實含糊其辭，包括隻字不提是否要求俄羅斯撤軍、不以「戰爭」而以「烏克蘭危機」來形容當前戰事。

不過澤倫斯基仍樂觀看待26日與習近平的談話，在烏克蘭總統府的官方公告上，形容此次通話「富有成效」，並表示熱線內容「引導接下來可能的互動，旨在為烏克蘭建立公正、可維持的和平。」

烏克蘭總統府的聲明中，與絕大部分攸關中國的國際政治文件一樣，先表示烏克蘭支持「一中政策」，接著寫下：「感謝中方對烏克蘭獨立主權和領土完整的支持。」、感謝中國提供的人道援助、表示烏克蘭會妥善照顧境內中國公民的安全，以及指出在烏俄戰爭爆發前，中國是烏克蘭的頭號貿易夥伴，烏克蘭希望恢復雙邊交流工作。

鑒於中國的財富與全球影響力，即使中國長期的國際政治立場親俄，加上發布的兩份關於烏俄戰爭的文件，皆偏向俄羅斯的主張，但多名西方國家領導人仍然期望中國能夠協助調停烏俄戰爭，例如4月訪中的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），而澤倫斯基也嘗試與中方接觸，包括3月時公開邀請習近平前往基輔會談、指出烏中在戰爭前有過聯繫，不過自2022年2月24日俄羅斯發動入侵之後，雙方再無接觸。

2023年4月26日，烏克蘭士兵在頓涅茨克地區的巴赫姆特戒備。(美聯社)

對目前等待發動春季反攻的烏克蘭而言，在戰爭中的首重議題仍是收復被俄羅斯併吞的失土，相較於中國的通話公告中絕口不提「俄羅斯」，烏克蘭的聲明則直指俄羅斯的侵略惡行，舉出諸如佔領札波羅熱核電廠，使當地烏克蘭居民陷入核威脅、攻擊烏克蘭城市與村莊、封鎖烏克蘭港口、綁架2萬名烏克蘭兒童等等。

澤倫斯基也在通話中向習近平表示：

「前線形勢嚴峻，但我們站穩腳跟，我們將繼續解放我們的土地，這場戰爭不是我們發動的，我們必須恢復我們的國家主權和領土完整——這指的是1991年國際公認的烏克蘭領土範圍，包括克里米亞。這完全符合《聯合國憲章》的目標和原則。」

對於期望中國在烏俄戰爭中扮演的角色，澤倫斯基更喊話重申烏克蘭捍衛自身領土的立場，他表示：

「沒有人比烏克蘭人更想要和平，我們在自己的土地上，為我們的未來而戰，實踐不可剝奪的自衛權。基於國際法原則和對《聯合國憲章》的尊重，和平必須從公正和穩定中獲得，以犧牲領土來妥協不可能換來和平。」

另外澤倫斯基也強調所有國家都不應在戰爭中支持俄羅斯、不應提供俄羅斯武器或是軍事合作，他指出：「任何支持——即便只是部分支持——都會被俄羅斯轉化為繼續侵略的能量，史和平更加遙遠。俄羅斯得到的支持越少，戰爭就會越早結束，國際間越早恢復和平。」此段呼籲，也符合先前美國為首的西方陣營多次喊話，要求中國不要提供武器給俄羅斯。

但習近平是否給予烏克蘭任何具體的承諾？從烏克蘭總統府的聲明公告中，僅表示雙方討論加強烏中夥伴關係（但中俄之間早已定性為「無限制夥伴關係」）、雙方指出為建立和平而努力的重要性，以及同意保持定期對話。

2023年4月26日的巴赫姆特。(美聯社)

對於習近平與澤倫斯基的這通熱線，西方分析人士對於其實際能夠發揮的作用表示質疑，《美聯社》引述哥倫比亞大學巴納德學院政治學校教授馬騰（Kimberly Marten）說法，指出雖然中烏熱線「平衡」了先前中俄會晤對談，並顯示中國視烏克蘭為重要實體、也認知烏克蘭政府的領導治權，但是中國的親俄路線並未從已公開的資訊中見到改變，因此她並不認為這通熱線對結束戰爭有任何重大意義。

華府智庫德國馬歇爾基金會的中國外交政策專家斯莫（Andrew Small），在接受《衛報》訪問時，則提出更為尖銳的觀點，他指出，相較於澤倫斯基多次呼籲對話，此次的中烏熱線已然拖延了相當一段時間，而這通電話更像是中國為了政治需要所打出的一張牌，「如果習近平沒有與澤倫斯基對話，那北京就幾乎不可能假裝參與倡議烏克蘭和平，更不要說假裝立場中立了。」