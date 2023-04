俄不願宣布二次動員 改登廣告擬募40萬軍

俄羅斯國防部最近大舉刊登募兵廣告。(Getty Images)

面對烏克蘭 即將展開春季大反攻,俄羅斯 國防部最近大舉刊登募兵廣告:「你的夢想真的是這樣嗎?」廣告舉例到:「在大後方當個計程車司機、保全人員或健身 教練嗎?還是去當兵做個真正男子漢吧!」

烏克蘭東部戰況陷入僵局數個月後,基輔動員起來準備反攻行動;莫斯科則展開熱烈的募兵活動,包括影音和無處不在的廣告招牌。在莫斯科的一個廣告招牌上,顯示三名軍人在藍天底下及一句口號:「我們的工作就是保衛祖國。」另一個口號說:「一份光榮的工作和體面的薪水。」據報導,志願軍的月薪可有至少20萬4000盧布(約2493美元)。

莫斯科不願意宣布第二次動員,而改以選擇大規模廣告活動,想以經濟誘因來吸引俄羅斯男性民眾當兵。莫斯科當局沒有透露招募人數目標,但以各種估算顯示,莫斯科可能想要募集40萬名志願軍。

英國軍事情報部門本周表示:「俄國當局幾乎肯定地儘可能推延再次公開強制性動員,以減少國內的異議聲浪。」

另一方面,俄羅斯政治評論家鮑諾夫(Alexander Baunov)1月出版新書《政權的終結:三個歐洲獨裁政權如何滅亡》(The End of the Regime: How Three European Dictatorships Ended,暫譯),剖析三位歐洲極權統治者如何失去政權,結果意外在俄羅斯成為暢銷書,不僅初版一上架就銷售一空,還迅速進入第四刷。

俄羅斯政治評論家鮑諾夫出版的新書《政權的終結:三個歐洲獨裁政權如何滅亡》,在俄暢銷。(取材自推特)

鮑諾夫表示,這本著作談論的並不是今日俄羅斯或總統普亭,而是西班牙獨裁者佛朗哥、葡萄牙的薩拉查和希臘的軍事獨裁者,以及後來這些國家如何轉變成民主國家,並且重新融入全球社會。

此書之所以在俄羅斯大賣,俄羅斯異議和反戰人士熱烈討論此書,不令人意外;令人驚異的是,連俄羅斯黨務幹部也在閱讀,似乎以此書作為討論一些禁忌話題的幌子。

俄羅斯入侵烏克蘭和當局鎮壓異議分子後,已沒有開誠布公的討論空間。對許多人來說,光是購買這本書就是一種政治宣示。