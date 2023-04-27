我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

一洲焦點／盧沙野為何未受罰？習澤通話 真意何在？

俄不願宣布二次動員 改登廣告擬募40萬軍

編譯中心／綜合26日電
俄羅斯國防部最近大舉刊登募兵廣告。（Getty Images）
俄羅斯國防部最近大舉刊登募兵廣告。（Getty Images）

面對烏克蘭即將展開春季大反攻，俄羅斯國防部最近大舉刊登募兵廣告：「你的夢想真的是這樣嗎？」廣告舉例到：「在大後方當個計程車司機、保全人員或健身教練嗎？還是去當兵做個真正男子漢吧！」

烏克蘭東部戰況陷入僵局數個月後，基輔動員起來準備反攻行動；莫斯科則展開熱烈的募兵活動，包括影音和無處不在的廣告招牌。在莫斯科的一個廣告招牌上，顯示三名軍人在藍天底下及一句口號：「我們的工作就是保衛祖國。」另一個口號說：「一份光榮的工作和體面的薪水。」據報導，志願軍的月薪可有至少20萬4000盧布（約2493美元）。

莫斯科不願意宣布第二次動員，而改以選擇大規模廣告活動，想以經濟誘因來吸引俄羅斯男性民眾當兵。莫斯科當局沒有透露招募人數目標，但以各種估算顯示，莫斯科可能想要募集40萬名志願軍。

英國軍事情報部門本周表示：「俄國當局幾乎肯定地儘可能推延再次公開強制性動員，以減少國內的異議聲浪。」

另一方面，俄羅斯政治評論家鮑諾夫（Alexander Baunov）1月出版新書《政權的終結：三個歐洲獨裁政權如何滅亡》（The End of the Regime: How Three European Dictatorships Ended，暫譯），剖析三位歐洲極權統治者如何失去政權，結果意外在俄羅斯成為暢銷書，不僅初版一上架就銷售一空，還迅速進入第四刷。

俄羅斯政治評論家鮑諾夫出版的新書《政權的終結：三個歐洲獨裁政權如何滅亡》，在俄暢...
俄羅斯政治評論家鮑諾夫出版的新書《政權的終結：三個歐洲獨裁政權如何滅亡》，在俄暢銷。（取材自推特）

鮑諾夫表示，這本著作談論的並不是今日俄羅斯或總統普亭，而是西班牙獨裁者佛朗哥、葡萄牙的薩拉查和希臘的軍事獨裁者，以及後來這些國家如何轉變成民主國家，並且重新融入全球社會。

此書之所以在俄羅斯大賣，俄羅斯異議和反戰人士熱烈討論此書，不令人意外；令人驚異的是，連俄羅斯黨務幹部也在閱讀，似乎以此書作為討論一些禁忌話題的幌子。

俄羅斯入侵烏克蘭和當局鎮壓異議分子後，已沒有開誠布公的討論空間。對許多人來說，光是購買這本書就是一種政治宣示。

俄羅斯 烏克蘭 健身

上一則

新加坡男走私1公斤大麻如期處決 聯國求情也沒用

下一則

「菲不再親中」 美菲歷來最大軍演擊沉敵艦

延伸閱讀

學者鄧聿文：盧沙野失言 壞了習近平的外交大棋

學者鄧聿文：盧沙野失言 壞了習近平的外交大棋
面臨恐怖主義指控 俄國異議人士納瓦尼恐再關30年

面臨恐怖主義指控 俄國異議人士納瓦尼恐再關30年
民心思變？剖析獨裁政權垮台的新書 竟在俄狂銷

民心思變？剖析獨裁政權垮台的新書 竟在俄狂銷
俄羅斯以牙還牙 驅逐10名挪威外交官

俄羅斯以牙還牙 驅逐10名挪威外交官

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
中國駐法國大使盧沙野(左)21日深夜接受法國LCI電視台主持人羅契賓(右)訪問。（圖取自YouTube）

近80名歐洲議員公開信 要求法國驅逐中國駐法大使盧沙野

2023-04-23 20:59
南韓總統尹錫悅。(路透)

尹錫悅：無法接受拿百年前之事要求日本下跪

2023-04-24 09:39
英國國王查理三世加冕典禮的邀請函，是由書法家手寫完成。(取自The Royal Family推特)

查理三世加冕典禮邀請函美翻…竟是一張張手寫

2023-04-20 12:54
金正恩帶著愛女金主愛視察國家宇宙開發局。(Getty Images)

金正恩頻帶愛女亮相 金主愛要吸二手菸、還幫拿火柴盒

2023-04-19 20:46
澤倫斯基(左)與習近平(右)在俄烏開戰後首次通話。(Getty Images)

與習近平通話後 澤倫斯基立即任命駐中國大使

2023-04-26 12:19

超人氣

更多 >
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬