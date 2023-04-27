俄不願宣布二次動員 改登廣告擬募40萬軍

俄羅斯國防部最近大舉刊登募兵廣告。（Getty Images）

面對烏克蘭 即將展開春季大反攻，俄羅斯 國防部最近大舉刊登募兵廣告：「你的夢想真的是這樣嗎？」廣告舉例到：「在大後方當個計程車司機、保全人員或健身 教練嗎？還是去當兵做個真正男子漢吧！」

烏克蘭東部戰況陷入僵局數個月後，基輔動員起來準備反攻行動；莫斯科則展開熱烈的募兵活動，包括影音和無處不在的廣告招牌。在莫斯科的一個廣告招牌上，顯示三名軍人在藍天底下及一句口號：「我們的工作就是保衛祖國。」另一個口號說：「一份光榮的工作和體面的薪水。」據報導，志願軍的月薪可有至少20萬4000盧布（約2493美元）。

莫斯科不願意宣布第二次動員，而改以選擇大規模廣告活動，想以經濟誘因來吸引俄羅斯男性民眾當兵。莫斯科當局沒有透露招募人數目標，但以各種估算顯示，莫斯科可能想要募集40萬名志願軍。

英國軍事情報部門本周表示：「俄國當局幾乎肯定地儘可能推延再次公開強制性動員，以減少國內的異議聲浪。」

另一方面，俄羅斯政治評論家鮑諾夫（Alexander Baunov）1月出版新書《政權的終結：三個歐洲獨裁政權如何滅亡》（The End of the Regime: How Three European Dictatorships Ended，暫譯），剖析三位歐洲極權統治者如何失去政權，結果意外在俄羅斯成為暢銷書，不僅初版一上架就銷售一空，還迅速進入第四刷。

俄羅斯政治評論家鮑諾夫出版的新書《政權的終結：三個歐洲獨裁政權如何滅亡》，在俄暢銷。（取材自推特）

鮑諾夫表示，這本著作談論的並不是今日俄羅斯或總統普亭，而是西班牙獨裁者佛朗哥、葡萄牙的薩拉查和希臘的軍事獨裁者，以及後來這些國家如何轉變成民主國家，並且重新融入全球社會。

此書之所以在俄羅斯大賣，俄羅斯異議和反戰人士熱烈討論此書，不令人意外；令人驚異的是，連俄羅斯黨務幹部也在閱讀，似乎以此書作為討論一些禁忌話題的幌子。

俄羅斯入侵烏克蘭和當局鎮壓異議分子後，已沒有開誠布公的討論空間。對許多人來說，光是購買這本書就是一種政治宣示。