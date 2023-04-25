俄傭兵集團瓦格納介入蘇丹內亂 美嚴重關切

俄羅斯瓦格納(Wagner)傭兵集團可能加劇蘇丹的衝突，美國對此提出警告。（路透）

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken)24日警告，俄羅斯 瓦格納(Wagner)傭兵集團可能加劇蘇丹的衝突；此外，肯亞外交部長穆圖阿(Alfred Mutua)也批評中東大國介入蘇丹內亂。

布林肯在記者會上表示，「我們確實對普里格津集團(Prigozhin group )…瓦格納集團…介入蘇丹深感關切」。布林肯指的是與克里姆林宮有密切關連的瓦格納集團創辦人普里格津(Yevgeny Prigozhin)。

布林肯說，瓦格納無論涉及何處，「只會帶來更多的死亡和破壞」。瓦格納積極參與非洲國家馬利、中非共和國以及俄羅斯入侵烏克蘭的戰鬥。

肯亞外交部長穆圖阿(Alfred Mutua)也將矛頭指向中東國家。他並沒有說出這些國家的名稱，但根據報導，埃及和阿拉伯聯合大國支持蘇丹交戰雙方的將領。

穆圖阿指出，「我們在中東的一些朋友一直非常關注…以及長期以來和交戰雙方友好的俄羅斯或其他國家」。

穆圖阿說，「在這個特殊時刻，不是能夠在戰爭中選邊站的時候」。

他表示，外國勢力「出於各種原因，試圖將蘇丹作為競爭之地…我們要求外部勢力，不要插手蘇丹」。

媒體引述官員的話報導，瓦格納向蘇丹準軍事團體「快速支援部隊」(Rapid Support Forces，RSF)提供武器。

蘇丹政府軍與「快速支援部隊」10天前爆發戰鬥，引發人道危機，至今已造成至少數百人死亡、數千人受傷，上百萬蘇丹人受困且無法取得基本服務。

儘管情勢惡化已促使西方國家開始從蘇丹撤離本國公民，但穆圖阿表示，肯亞認為，蘇丹政府軍總司令柏罕(Abdel Fattah al-Burhan)，以及他的副手兼「快速支援部隊」指揮官達加洛(Mohamed Hamdan Daglo)仍可望達成協議。他說，「蘇丹的戰鬥仍在繼續，但我們覺得至少仍有一個入口。他們沒有封鎖自己，不理會世界的聲音」。

穆圖阿說，肯亞已準備好，「立即」進行調解，如果安全條件允許，總統魯托(William Ruto)願意飛往蘇丹。