傳烏軍第聶伯河東岸建立陣地 春季反攻似有眉目

根據一份新的分析報告,烏克蘭 部隊已經在第聶伯河東岸成功建立了陣地。外界推測,相關進展可能是基輔投入春季反攻的早期跡象。

美聯社報導,華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)昨天深夜指出,親克里姆林宮軍方部落格上的地理定位畫面顯示,烏克蘭部隊已經在奧列什基鎮(Oleshky)附近建立據點,而且有到達相關陣地的「穩定補給線」。

分析家普遍認為,如果烏克蘭展開春季反攻,其中一項主要目標將是在俄羅斯 和遭到併吞的克里米亞 半島(Crimean Peninsula)間的陸地走廊進行突破,這就需要跨越烏南第聶伯河(Dnipro River)。

媒體報導,建立類似陣地意味反攻已經開始。不過烏克蘭南部軍區司令部發言人胡梅紐克(Natalia Humeniuk)對此回應,應該耐心等待。她沒有針對戰爭研究所報告予以證實或否認,強調基於作戰和安全理由,無法揭露在第聶伯河三角洲的軍事行動細節。

胡梅紐克告訴烏克蘭電視台說,「前線穿過一條寬闊的滔滔大河,必須克服像第聶伯河這樣的障礙」,這是「非常艱難的工作」。

俄羅斯扶植的赫松(Kherson)占領區行政首長薩爾多(Vladimir Saldo)今天否認烏軍已經在第聶伯河東岸建立據點,強調俄軍仍「全面掌控」當地。

自從一年多前俄羅斯對烏克蘭全面入侵以來,這場衝突已經演變成為消耗戰,雙方都無法掌握作戰勢頭。不過烏克蘭最近從西方盟友取得先進武器並有剛到西方完成訓練的新部隊,引發外界日益期待烏軍反攻號角響起。