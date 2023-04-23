我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

藝術家朱銘住處自縊 妻發現時已來不及

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

傳烏軍第聶伯河東岸建立陣地 春季反攻似有眉目

中央社／基輔23日綜合外電報導

根據一份新的分析報告，烏克蘭部隊已經在第聶伯河東岸成功建立了陣地。外界推測，相關進展可能是基輔投入春季反攻的早期跡象。

美聯社報導，華府智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）昨天深夜指出，親克里姆林宮軍方部落格上的地理定位畫面顯示，烏克蘭部隊已經在奧列什基鎮（Oleshky）附近建立據點，而且有到達相關陣地的「穩定補給線」。

分析家普遍認為，如果烏克蘭展開春季反攻，其中一項主要目標將是在俄羅斯和遭到併吞的克里米亞半島（Crimean Peninsula）間的陸地走廊進行突破，這就需要跨越烏南第聶伯河（Dnipro River）。

媒體報導，建立類似陣地意味反攻已經開始。不過烏克蘭南部軍區司令部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）對此回應，應該耐心等待。她沒有針對戰爭研究所報告予以證實或否認，強調基於作戰和安全理由，無法揭露在第聶伯河三角洲的軍事行動細節。

胡梅紐克告訴烏克蘭電視台說，「前線穿過一條寬闊的滔滔大河，必須克服像第聶伯河這樣的障礙」，這是「非常艱難的工作」。

俄羅斯扶植的赫松（Kherson）占領區行政首長薩爾多（Vladimir Saldo）今天否認烏軍已經在第聶伯河東岸建立據點，強調俄軍仍「全面掌控」當地。

自從一年多前俄羅斯對烏克蘭全面入侵以來，這場衝突已經演變成為消耗戰，雙方都無法掌握作戰勢頭。不過烏克蘭最近從西方盟友取得先進武器並有剛到西方完成訓練的新部隊，引發外界日益期待烏軍反攻號角響起。

烏克蘭 俄羅斯 克里米亞

上一則

大泉潤當選北海道函館市長 感謝胞弟男星大泉洋

延伸閱讀

待命攔截北韓衛星 日本愛三飛彈部隊部署沖繩

待命攔截北韓衛星 日本愛三飛彈部隊部署沖繩
俄羅斯以歧視為由 建議公民勿前往加拿大

俄羅斯以歧視為由 建議公民勿前往加拿大
烏克蘭版最長的一日 春季反攻首戰即決戰

烏克蘭版最長的一日 春季反攻首戰即決戰
俄羅斯強制「電子徵兵」 成年男性兵役難逃

俄羅斯強制「電子徵兵」 成年男性兵役難逃

熱門新聞

湯姆派克鮑爾斯（右一）為了母親卡蜜拉（右三），不惜反嗆繼弟哈利（左一）。（路透資料照片）

卡蜜拉兒嗆哈利王子：我媽嫁給愛情、不是為后冠

2023-04-21 00:45
馬來西亞一對網紅夫妻Shermine、Chin傳出婚姻遭女員工介入。（取材自臉書、推特）

百萬網紅是渣男 妻控遭家暴外遇「逼吃春藥3P」拍性愛片

2023-04-16 23:39
英王查爾斯的加冕典禮當天，也是阿奇小王子的4歲生日。（取材自Instagram）

梅根不出席查理加冕 傳破局原因：要求跟高級成員一起亮相

2023-04-18 22:15
金正恩帶著愛女金主愛視察國家宇宙開發局。(Getty Images)

金正恩頻帶愛女亮相 金主愛要吸二手菸、還幫拿火柴盒

2023-04-19 20:46
英國國王查理三世加冕典禮的邀請函，是由書法家手寫完成。(取自The Royal Family推特)

查理三世加冕典禮邀請函美翻…竟是一張張手寫

2023-04-20 12:54
德國外交部長貝爾伯克。(路透)

對內壓迫「超乎震驚」 德外長：將中國定位為體制對手

2023-04-19 19:40

超人氣

更多 >
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友
女大生搭公車被捅7刀 嫌：這樣就少了一個毀滅我們國家的中國人

女大生搭公車被捅7刀 嫌：這樣就少了一個毀滅我們國家的中國人
疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲
眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲
60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老

60歲關之琳、66歲呂良偉同框 網驚：為啥不會老