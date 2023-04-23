克宮發言人之子自稱為俄傭兵效力 投入烏克蘭戰鬥

俄國總統發言人培斯科夫的兒子尼柯萊受訪時說，他曾用化名擔任俄國傭兵組織「瓦格納集團」的砲兵，參與在烏克蘭的戰鬥。(歐新社)

俄羅斯 媒體「共青團真理報」昨天報導，俄國 總統發言人培斯科夫的兒子尼柯萊受訪時說，他曾用化名擔任俄國傭兵組織「瓦格納集團」的砲兵，參與在烏克蘭 的戰鬥。

路透報導，俄羅斯去年全面入侵烏克蘭，在歐洲引發二戰後死傷最為慘重的衝突，以及1962年古巴飛彈危機後莫斯科當局與西方最嚴重的對峙。

根據美國外流情報文件，多達35萬4000名俄羅斯與烏克蘭軍人在烏國戰爭中死傷，而且這場戰事持續拖延，今年內可能無法結束。

俄羅斯罕見有高官之子對外公開自己參加過俄烏戰爭，如今33歲的尼柯萊（Nikolai Peskov）告訴民營報社「共青團真理報」（Komsomolskaya Pravda），自己曾在烏克蘭戰鬥。

尼柯萊受訪時稱：「我主動參加，我認為這是我的義務。」

共青團真理報報導，為了隱藏真實身分，尼柯萊用化名履行約半年的合約，並因為表現英勇而獲得獎章。

被問及父親的看法時，尼柯萊說：「我認為，他為我感到驕傲。我爸告訴我，我做了正確決定。」

瓦格納集團（Wagner）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）則表示，培斯科夫（Dmitry Peskov）跟他接觸，要他讓自己的兒子當砲兵。

普里格津在通訊軟體Telegram的影片中說：「我認識的人當中，只有培斯科夫一個人送他的兒子來，而培斯科夫一度以絕對的自由派聞名。他來找我說：『收他（尼柯萊）當個普通砲兵。』」

根據俄國「工商日報」（Kommersant），尼柯萊生於1990年，1991年蘇聯解體後的10年住在英國，之後他返回俄羅斯，於2010至2012年間在戰略火箭軍服役。

去年俄國反對派政治人物納瓦尼（Alexei Navalny）的夥伴曾假扮俄國軍官打電話給尼柯萊，要求尼柯萊向徵兵辦公室報到。根據網路上流傳的電話錄音，尼柯萊回答說自己哪裡都不會去，會透過另一個層級來解決問題。