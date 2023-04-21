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華郵：美外洩機密文件披露 烏克蘭策畫攻擊俄羅斯在敘利亞的駐軍

編譯周辰陽／即時報導
華盛頓郵報20日獨家披露，一份外洩的美國最高機密情報文件顯示烏克蘭軍事情報機構制定過計畫，要利用庫德族的秘密協助，對俄羅斯在敘利亞的駐軍進行秘密攻擊。（照片翻攝：Twitter / IbrahimDSY1）
華盛頓郵報20日獨家披露，一份外洩的美國最高機密情報文件顯示烏克蘭軍事情報機構制定過計畫，要利用庫德族的秘密協助，對俄羅斯在敘利亞的駐軍進行秘密攻擊。（照片翻攝：Twitter / IbrahimDSY1）

華盛頓郵報20日獨家披露，一份外洩的美國最高機密（top-secret）情報文件顯示，烏克蘭軍事情報機構制定過計畫，要利用庫德族的秘密協助，對俄羅斯在敘利亞的駐軍進行秘密攻擊。

華郵取得的這分文件來自據稱麻州空中國民兵成員特薛拉（Jack Teixeira）外洩到Discord聊天室的一堆情報資料，此前未曾有媒體報導過，美國國防部拒絕置評。

根據報導，烏方引入距離俄烏戰爭數千英里的新戰場，似乎是意在造成俄羅斯與活躍於當地的私人軍事公司「瓦格納集團」成本與傷亡，並可能迫使莫斯科從烏克蘭重新部署資源。

烏克蘭總統澤倫斯基在2022年12月指示停止規劃，但基於截至今年1月23日收集到情報的美方外洩文件仍介紹了計劃如何推進，以及烏方如果重啟計畫，這樣的戰役可能如何進行。

這分文件在多個位置有著「HCS-P」的標記表明特定資訊來自於人工來源（human sources），詳細描述烏克蘭國防部軍情部門「情報總局」（Main Intelligence Directorate）的官員如何計畫實施可否認的攻擊，以便避免牽扯到烏國政府本身。

該文件同時表明土耳其知道烏國的計畫，土國官員「試圖避免潛在的反彈」，建議烏克蘭從庫德族區域發動攻擊，而不是其他叛亂團體控制的北部與西北部。這些「其他叛亂團體」中，有些得到了土耳其的支持。

智庫「世紀國際」（Century International）研究員倫德（Aron Lund）認為，攻擊俄羅斯在敘利亞的駐軍「可能提升威脅層級到俄羅斯人會需要呼叫增援的程度」，可回頭有助於烏克蘭的戰爭行動。

烏克蘭情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）少將拒絕置評。敘利亞庫德族控制的東北部自治區武裝力量「敘利亞民主軍」發言人沙米（Farhad Shami）指華郵所談論關於他們部隊的文件不是真的，「我的部隊從來不是俄烏戰爭的一方」。土耳其外交部與駐美大使館沒有回應置評請求。

烏克蘭 俄羅斯 華郵

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