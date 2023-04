華郵：美外洩機密文件披露 烏克蘭策畫攻擊俄羅斯在敘利亞的駐軍

華盛頓郵報20日獨家披露,一份外洩的美國最高機密(top-secret)情報文件顯示,烏克蘭 軍事情報機構制定過計畫,要利用庫德族的秘密協助,對俄羅斯 在敘利亞的駐軍進行秘密攻擊。

華郵 取得的這分文件來自據稱麻州空中國民兵成員特薛拉(Jack Teixeira)外洩到Discord聊天室的一堆情報資料,此前未曾有媒體報導過,美國國防部拒絕置評。

根據報導,烏方引入距離俄烏戰爭數千英里的新戰場,似乎是意在造成俄羅斯與活躍於當地的私人軍事公司「瓦格納集團」成本與傷亡,並可能迫使莫斯科從烏克蘭重新部署資源。

烏克蘭總統澤倫斯基在2022年12月指示停止規劃,但基於截至今年1月23日收集到情報的美方外洩文件仍介紹了計劃如何推進,以及烏方如果重啟計畫,這樣的戰役可能如何進行。

這分文件在多個位置有著「HCS-P」的標記表明特定資訊來自於人工來源(human sources),詳細描述烏克蘭國防部軍情部門「情報總局」(Main Intelligence Directorate)的官員如何計畫實施可否認的攻擊,以便避免牽扯到烏國政府本身。

該文件同時表明土耳其知道烏國的計畫,土國官員「試圖避免潛在的反彈」,建議烏克蘭從庫德族區域發動攻擊,而不是其他叛亂團體控制的北部與西北部。這些「其他叛亂團體」中,有些得到了土耳其的支持。

智庫「世紀國際」(Century International)研究員倫德(Aron Lund)認為,攻擊俄羅斯在敘利亞的駐軍「可能提升威脅層級到俄羅斯人會需要呼叫增援的程度」,可回頭有助於烏克蘭的戰爭行動。

烏克蘭情報總局局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)少將拒絕置評。敘利亞庫德族控制的東北部自治區武裝力量「敘利亞民主軍」發言人沙米(Farhad Shami)指華郵所談論關於他們部隊的文件不是真的,「我的部隊從來不是俄烏戰爭的一方」。土耳其外交部與駐美大使館沒有回應置評請求。

