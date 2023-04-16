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東正教復活節俄烏換俘 130名烏克蘭人返國

中央社基輔16日綜合外電報導
俄羅斯全面侵略烏克蘭迄今已14個月，在戰爭期間，俄烏兩軍定期交換戰俘。圖為烏克蘭戰俘 在交換後合影。(路透)
俄羅斯全面侵略烏克蘭迄今已14個月，在戰爭期間，俄烏兩軍定期交換戰俘。圖為烏克蘭戰俘 在交換後合影。(路透)

烏克蘭總統府一位高階官員於東正教復活節的今天指出，130位烏克蘭籍戰俘在「復活節換俘」中獲釋並返回國內。但被送回俄羅斯的俄國戰俘人數尚無法確定。

路透報導，俄羅斯全面侵略烏克蘭迄今已14個月，在戰爭期間，俄烏兩軍定期交換戰俘。目前俄羅斯控制了烏克蘭東部與南部的廣大領土。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在通訊軟體Telegram發文寫道：「我們正帶回130名烏克蘭人。（換俘行動）已在過去幾天內分了數個階段進行。」

葉爾馬克表示，返國的烏克蘭人包括軍人、邊防人員、國家衛隊、水兵及國家邊防局雇員。

根據俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）今天貼出的影片，為慶祝東正教復活節，瓦格納集團已將至少100名烏克蘭戰俘送回烏國軍方。

影片中可以看到，超過100名男子沿著泥濘的道路排成一列前進，有些人走路一瘸一拐，有些人則被戰友用擔架抬著走，還有一人站在戰車上舉著白旗。

這是過去一週內的第2次大規模交換戰俘行動。4月10日，俄羅斯與烏克蘭表示進行了大規模換俘，兩國分別換回106名俄軍與100名烏軍戰俘。

烏克蘭當局14日表示，他們還從俄羅斯控制的領土取回了82具烏軍官兵的遺體。

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