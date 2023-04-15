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美密件：俄特種部隊重創 恐耗10年重建

編譯中心／綜合14日電
俄軍14日砲轟烏克蘭東部城市斯拉夫揚斯克，造成一名幼童等8人喪生。（取材自臉書）
俄軍14日砲轟烏克蘭東部城市斯拉夫揚斯克，造成一名幼童等8人喪生。（取材自臉書）

華盛頓郵報14日報導，逾百份美國分析盟邦外流軍事文件有部分顯示，俄羅斯派精銳特種部隊隨步兵侵犯烏克蘭，不料死傷慘重；美方官員評估，俄國指揮官過度倚賴特種部隊才列為前線步兵編制，恐須花上10年才能重建這支祕密武力。此外，俄羅斯14日砲轟烏克蘭東部城市斯拉夫揚斯克，造成一名幼童等8人喪生。

華郵指出，接受俄國軍方最先進訓練的特種部隊人員，通常應獲指派執行隱密的高風險任務。但美國情報調查結果和專家發現，俄國去年全面侵烏時，渴望快速取得勝利的俄國高階指揮官不顧傳統，命令精英部隊如空降部隊、海軍陸戰隊和特種部隊直接投入戰役；豈料俄國突擊隊勢力一開戰就迅速削弱，以致作戰行動嚴重受限。

據華郵取得疑似美方外流的俄軍第22獨立特種部隊旅所在俄國南部基地前年11月和1年後對比影像，原本有5個獨立特種部隊旅，去年夏末對烏作戰行動後，僅有一個回到基地，其他遭受「重大損失」，包括第346旅在烏「部署900人卻只剩125人活躍，幾乎損失了整個旅」；幾個月後，返回基地者擁有之「虎式」戰術裝甲車也比部署前減少超過一半，第22獨立特種部隊旅及另兩個特種部隊旅減員率估在90％至95％之間。

美國官員去年底至今年初評估，俄國特種部隊的效力將因驚人傷亡而下降，不僅在烏克蘭的作用降低，在世界其他地區也一樣。

另據《今日俄羅斯》報導，曾曝出「北溪」管道被炸內幕的美國資深調查記者、普立茲獎得主赫希（Seymour Hersh）再曝內幕，稱根據美國中央情報局（CIA）評估，烏克蘭總統澤倫斯基及其手下挪用至少4億美元的西方援助款，而這些款項原本是以美國為首的西方國家援助烏克蘭用來購買柴油。澤倫斯基則對新爆料予以否認。

赫希在爆料中還引述情報界匿名人士的說法稱，CIA局長伯恩斯1月份在基輔會見澤倫斯基時，曾當面向後者提及貪腐問題。他認為，澤倫斯基是因為美國的施壓，於1月22日前後進行了大規模反貪行動，多名內閣部長、地區行政機構和政府官員下台。

俄國 烏克蘭 澤倫斯基

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