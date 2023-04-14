烏克蘭制裁中企 小米被列為國際戰爭資助商

烏克蘭國家預防腐敗局昨天將中國小米公司列入「國際戰爭資助商」名單，進而施加制裁，理由是小米正在積極恢復俄羅斯市場的營運。Getty Images

烏克蘭 國家預防腐敗局昨天將中國小米 公司列入「國際戰爭資助商」名單，進而施加制裁，理由是小米正在積極恢復俄羅斯 市場的營運。小米是俄羅斯智慧手機銷售冠軍，2022年市佔率達33%。

基輔獨立報（Kyiv Independent）報導，烏克蘭國家預防腐敗局（NCAP）13日發布新聞稿，表示已將小米列入「國際戰爭資助商」名單，因為小米在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，繼續在俄羅斯開展業務。

「雖然俄羅斯人轟炸了和平的烏克蘭城市，但小米在 2022年第3季成功地將對俄羅斯的交付量比上一季增加了39%，」新聞稿寫道。

小米現在是俄羅斯智慧手機銷售的領頭羊，這意味著俄羅斯市場對這家中國公司來說極其有利可圖。

烏克蘭國家預防腐敗局稱，雖然自2022年春季（俄羅斯入侵烏克蘭）以來，小米沒有在莫斯科進行營銷活動。然而，小米現在「積極恢復其俄羅斯辦事處的招聘」並「宣布旗艦智慧手機正式開始銷售」，這讓烏克蘭政府相信，小米正在積極恢復其在俄羅斯市場的存在。

據俄羅斯衛星通訊社報導，小米近日在俄羅斯開始銷售新旗艦手機小米13，大受當地歡迎，在預售階段，需求增長4倍，在銷售的前幾天增長了5倍。

烏克蘭國家預防腐敗局強調，小米正在資助恐怖主義國家的軍事侵略，必須承擔其行為的聲譽和法律後果。

澎湃新聞報導，小米今天對此發表聲明稱，堅信全球每個消費者都應該有獲取通訊工具和網路資訊的權利。小米在全球100多個國家和地區展開業務，嚴格遵守經營所在地法律法規。

聲明並稱，強烈反對烏克蘭國家腐敗預防局將小米放入「international sponsors of war」名單。小米公司希望世界和平，從不支持戰爭。

根據俄羅斯行動電信商MTS的數據，2022年，小米和其子品牌POCO成為俄羅斯智慧手機銷售的領導者，市占率33%。

烏克蘭迄今已指定21家公司為「國際戰爭資助商」，多數是俄烏戰爭後未退出俄羅斯市場的主要企業。

烏克蘭國家預防腐敗局沒有提到小米會遭到那些制裁，小米在烏克蘭也頗受歡迎。

根據市場研究公司Canalys的數據，小米進軍烏克蘭短短兩年，2018年第4季的智慧手機市占率就達到26.7%，贏得銷售冠軍。此後小米手機的銷量在烏克蘭一直穩居前段班。