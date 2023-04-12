美國防外洩文件曝：俄烏雙方2023年不會和談、戰爭將持續

美國國防情報局一份洩露的的評估指出，烏克蘭和俄羅斯之間的激烈戰爭預計將持續到2024年，且雙方皆無法取得勝利並拒絕通過談判結束衝突。(Getty Images)

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）一份洩露的的評估指出，烏克蘭 和俄羅斯 之間的激烈戰爭預計將持續到2024年，且雙方皆無法取得勝利並拒絕通過談判結束衝突。

華盛頓郵報報導，近期大批美國國防部 機密文件遭洩漏上網暴露國家安全機構對俄烏戰爭的深切疑慮，評估指出「縱使烏克蘭重新奪回大量領土並給俄軍造成不可持續的損失：一個美國情報部門認為不太可能發生的結果，最終也無法導向和平談判」。

評估中強調「在考慮到所有情況下，2023年不太可能通過談判結束衝突」。除了預測一場代價高昂、無休止的衝突外，洩露的文件還透露烏克蘭和俄國軍事領導人將如何應對挑戰，並預計2023年結束時雙方將僅取得「微不足道的領土收復」，因為「部隊和物資不足以有效展開行動」。

上述雙方都無法取得決定性優勢的僵局在評估中被描述為「最有可能發生的情況」。國家情報局拒絕對此做出回應，俄羅斯和烏克蘭政府的發言人也同樣未回應。

華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）會長康利（Heather Conley）指出「這一直是一場看誰先耗盡資源的競賽」，並表示自己同意美國情報部門的論點，即「談判只有在其中一方筋疲力盡後才會開始，而這一前景似乎遙不可及」。