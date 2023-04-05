不用手機、網路…俄通訊官叛逃曝：普亭病態地害怕生命安全

去年叛逃的一名俄羅斯高級安全官員罕見地透露俄國總統普亭的安保任務細節，其中包含秘密火車、不同城市的辦公室、嚴格的個人隔離和不斷升級的安全措施。(美聯社)

去年叛逃的一名俄羅斯 高級安全官員罕見地透露俄國 總統普亭 （Vladimir Putin）的安保任務細節，其中包含秘密火車、不同城市的辦公室、嚴格的個人隔離和不斷升級的安全措施。

衛報報導，現年36歲、曾在負責保護俄國最高級別官員的「聯邦警衛局」（FSO）任職的卡拉庫洛夫（Gleb Karakulov）表示上述措施旨在掩蓋普亭的下落，並稱普亭「病態地害怕生命安全」。

身為通訊軍官的卡拉庫洛夫負責在總統與總理所到之處「建立安全的通訊網路」，並對俄羅斯高級官員的訊息進行加密，卡拉庫洛夫評估自己曾與高級官員一同行動超過180次，他在採訪中稱普亭為「戰犯」，並表示「我們的總統已經與世界失去聯繫，過去幾年他一直生活在一個被稱做碉堡的住所，他將自己置於無法逾越的隔離屏障和訊息真空之中」。

卡拉庫洛夫還證實普亭嚴重依賴其安全部門提供的報告，並稱「普亭既不使用手機也不使用網路」，且在新冠病毒出現之後便要與他待在同一空間的所有工作人員都須進行為期2周的隔離、嚴格限制與他接觸的人數。此外，相當害怕暗殺的普亭還會使用假車隊和誘餌飛機假裝自己離開。

至於卡拉庫羅夫則是在去年10月隨隊訪問哈薩克之際，選擇帶上妻兒「逃往」土耳其，目前更被俄國列為通緝犯。