美再提供26億軍援給烏克蘭 將採購坦克彈藥、雷達等

布林肯強調，只要俄烏蘭衝突繼續，美國將一直向烏克蘭提供援助。（美聯社）

美國國防部 4日宣布，將向烏克蘭 再提供總計26億元軍事援助。

美國國防部在聲明中說，此次向烏克蘭提供的26億元軍事援助中，有5億元援助將從國防部庫存中支取，包括高機動性炮兵火箭系統（HIMARS）、防空截擊機、彈藥等。此外，國防部還將透過「烏克蘭安全援助項目」向烏克蘭提供21億元長期援助。這21億元將用來採購火炮和坦克彈藥、雷達等武器裝備。

國務卿布林肯 聲明，此次向烏克蘭提供的軍事援助將幫助烏克蘭人民保衛國家。布林肯強調，只要俄羅斯烏克蘭衝突繼續，美國及其同盟將一直向烏克蘭提供援助。

據統計，自去年2月俄烏衝突以來，美國向烏克蘭提供的軍事援助總額已經超過351億元。自俄烏衝突以來，美國在向烏克蘭提供援助的同時，也對俄羅斯採取多輪制裁措施，包括制裁俄總統普亭等個體、將部分俄羅斯銀行排除出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統以及取消與俄羅斯正常貿易關係等。

當天，布林肯在比利時布魯塞爾舉行的北約外長會期間會見了烏克蘭外長庫列巴。布林肯向庫列巴重申了美國堅定支持烏克蘭的決心。庫列巴表示，感謝美國對烏克蘭的援助，美國的援助也為其他盟友「提供了榜樣」。