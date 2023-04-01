俄再徵兵14.7萬人 傳與北韓「糧食換軍火」

布查鎮慘案一周年，烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭「永遠不會原諒」俄羅斯軍隊占領行為。(美聯社)

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）去年9月下令動員30萬人引發逃難潮，3月30日他再簽署一項新徵兵令，將在春季期間招募14萬7000名年齡介於18至27歲之間的新兵入伍。白宮同日指出，俄國 正向北韓尋求支援以持續在烏克蘭 的戰爭，並以提供糧食作為交換條件。

彭博報導，克里姆林宮網站發布聲明指出，「俄國的春季徵兵期將從4月1日開始持續至7月15日結束」，期間計畫徵召14萬7000名新兵。

報導提到，俄國軍隊部分以徵兵制為主，當局也一再表示「不會派新兵前往烏克蘭作戰」，而普亭計畫在未來幾年將俄軍規模增加至150萬人，並將徵兵年齡提高到21至30歲。

此外，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，「俄國將從平壤當局手中取得超過24種武器和彈藥」，「我們還得知俄國正尋求派遣代表團前往北韓，向其提供糧食以換取軍火」。美國財政部長葉倫表示，「自開戰以來，俄國已損失超過9000件重型軍事裝備」，「普亭正轉而向伊朗和北韓等國進行交易」。

美國當局表示預計公開更多調查情資，以便盟友與外界看清莫斯科當局的企圖。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）31日表示，烏克蘭「永遠不會原諒」俄羅斯軍隊占領布查 鎮（Bucha），一年前布查鎮成為俄軍犯下戰爭罪行的象徵之地。

中央社報導，法新社記者去年4月2日目擊，布查鎮單是一條街上就有至少20具身著平民服飾的死者遺體，其中一些人的雙手還被反綁在背後。

烏克蘭檢方指出，俄軍在布查鎮周邊殺害大約1400位平民，他們已經確定涉案的數10名俄國軍人身份。