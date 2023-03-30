TikTok太耗電 歐洲最大彈藥廠為烏擴建受阻

歐洲最大彈藥製造商之一「北歐彈藥公司」近期為因應烏克蘭戰爭造成的彈藥需求選擇進行擴建計畫，沒想到當地的電力被一座新成立的TikTok數據中心幾乎壟斷、導致計畫受阻。（Getty Images、新華社）

歐洲最大彈藥製造商之一「北歐彈藥公司」（Nammo）近期為因應烏克蘭 戰爭造成的彈藥需求選擇進行擴建計畫，沒想到當地的電力被一座新成立的TikTok 數據中心幾乎壟斷、導致計畫受阻。

衛報報導，由挪威和芬蘭官方共同擁有的Nammo的執行長布蘭查格（Morten Brandtzæg）表示，「由於缺乏能源，在挪威中部工廠的擴建計畫遇到障礙，TikTok新數據中心的建設耗盡當地的電力」，並開玩笑稱「我們很擔心未來的增長，將因為貓咪影片而受到挑戰」。

布蘭查格透露目前對彈藥的需求比正常情況高出15倍，歐洲的軍火行業需投資20億歐元（21億6800萬美元）建設新工廠才能滿足烏克蘭需求。據估計，烏克蘭每天發射約6000至7000枚砲彈。

布蘭查格還說，「TikTok數據中心如此靠近一間國防公司，這一切並非純屬巧合」。TikTok目前正與美國擬議的國家禁令作抗爭，另外包括英國政府、歐盟委員會和歐洲議會近期皆禁止TikTok，原因是擔心用戶數據可能會被中國政府獲取。

英國國王查理三世夫婦（左二、三）參加德國總統史坦麥爾伉儷（左一、四）主持的歡迎國宴。（美聯社）

英王訪德 強調聯手挺烏抗俄

英王查理三世 在德國柏林當地時間30日，進行他即位以來首次國是訪問。他表示，英國與德國團結一致支持烏克蘭，對抗俄羅斯的無端入侵。

查理三世在德國總統史坦麥爾主辦的國宴上指出：「我們並肩保護和推動共同的民主價值觀。」

查理三世提及：「今天，當我們與烏克蘭站在一起捍衛自由和主權，面對無端的侵略時，這一點得到充分的體現。」

此外，查理三世也誓言，他將竭盡所能促進英德兩國關係。