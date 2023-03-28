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烏東遭炸「如末日電影」 全球數千歌手同步為和平而唱

編譯中心／綜合27日電
為烏克蘭的和平而唱，來自西班牙首都及其周邊地區的46個合唱團歌手，聚集在雷納索菲亞藝術博物館外。（Getty Images）
為烏克蘭的和平而唱，來自西班牙首都及其周邊地區的46個合唱團歌手，聚集在雷納索菲亞藝術博物館外。（Getty Images）

俄羅斯軍隊在烏克蘭東部頓內次克州（Donetsk）發動猛烈攻勢，當地市鎮斯拉夫揚斯克（Sloviansk）27日傳出遭到砲擊，造成至少2死20多傷；另一市鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）也遭俄軍轟炸，烏國官員形容其慘況有如末日電影場景，阿夫迪夫卡的行政首長下令市府職員撤離。另一方面，來自世界各地合唱團的數千歌手26日在不同地點同步發聲，為烏克蘭和平而唱。

烏克蘭地方官員26日表示，俄羅斯正加強轟炸烏東頓內次克州市鎮阿夫迪夫卡，導致這個前線城市大半停擺，猶如「末日電影般的地方」。隨著俄軍最近從兩側包夾阿夫迪夫卡，長達數月的激戰已讓這座城市淪為廢墟，烏克蘭軍方上周警告，這座城市可能成為「第二個巴赫姆特」。

據頓內次克州州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）表示，俄軍約在當地時間27日上午10時30分以兩枚S-300飛彈擊中斯拉夫揚斯克市中心，當地另有行政與辦公大樓、五棟高樓大廈及七間民宅受損，「截至13時，斯拉夫揚斯克有2人死亡、29人受傷。」。

來自世界各地合唱團的數千歌手26日同步發聲，為烏克蘭的和平而唱，而在一年前發起這項活動的西班牙首都馬德里，有近300歌手聚在一起。

今年合唱團來自九個國家的81個地點，其中有來自烏克蘭的1000名歌手，他們與來自阿根廷、巴西、哥倫比亞、丹麥、德國、葡萄牙和委內瑞拉的歌手一起合唱。

這場在影音平台YouTube上現場直播的同步活動，由「和平合唱團」（Choirs for Peace）策畫，在去年俄羅斯全面入侵烏克蘭一個月後發起，首場活動吸引了2萬5000多名歌手。

54歲的芮登杜 （Elena Redondo）去年看過活動後決定加入合唱團，她表示：「我們都忘了，不僅烏克蘭有戰爭，世界各地也有戰爭，但我們似乎都已經習慣了。所以像這樣的活動是一個重要的警鐘。」

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）早前宣布將在白俄羅斯部署戰術核武，專家認為，莫斯科很可能以稱為「戰術」核武的小型戰場武器進行攻擊，而不是強有力的長程「戰略」核武。烏克蘭26日表示，正在尋求聯合國安全理事會召開緊急會議，以對俄羅斯的「核訛詐」（nuclear blackmail）。

此外，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）日前訪烏克蘭後，親俄國駭客組織「無名之輩」（no name）開始攻擊義國政府及銀行網站，也將目標瞄準郵政警察局、經濟部和交通部網站，所幸已被成功阻擋。

來自世界各地合唱團的數千歌手26日同步發聲，為烏克蘭的和平而唱。圖為去年大批民眾...
來自世界各地合唱團的數千歌手26日同步發聲，為烏克蘭的和平而唱。圖為去年大批民眾聚集在西班牙首都馬德里，參與和平合唱團倡議活動。（路透）
20日烏東頓內次克州市鎮阿夫迪夫卡遭俄軍砲轟。（路透）
20日烏東頓內次克州市鎮阿夫迪夫卡遭俄軍砲轟。（路透）

烏克蘭 白俄羅斯 頓內次克

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