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影／指揮官阻撤退還以死威脅 俄「風暴部隊」殘兵曝慘況

編譯張君堯／即時報導
一支近期成立的俄羅斯突擊部隊的成員爆料其指揮官部署部隊以「阻止他們撤退」，他們在烏東遭受巨大損失後更被「以死亡威脅」。(取材自推特)
一支近期成立的俄羅斯突擊部隊的成員爆料其指揮官部署部隊以「阻止他們撤退」，他們在烏東遭受巨大損失後更被「以死亡威脅」。(取材自推特)

一支近期成立的俄羅斯突擊部隊的成員爆料其指揮官部署部隊以「阻止他們撤退」，他們在烏東遭受巨大損失後更被「以死亡威脅」。

衛報報導，在一段要傳給俄國總統普亭（Vladimir Putin）的影片中，約24名身穿軍裝的男子先表示自己是國防部下屬「風暴部隊」（Storm）的殘餘分子，其中一位名叫戈林（Alexander Gorin）的俄兵表示「我們在迫擊砲火下撐了14天，我們損失慘重，包括指揮官在內有34人受傷、22人死亡」，另一名士兵則透露該部隊在行動開始時有161人。

戈林提到他們決定返回俄國軍隊總部，但遭到上級拒絕，並稱「他們在我們身後布置『督戰隊』（Barrier Troops），除了不讓我們離開陣地還威脅要一個一個摧毀我們，他們想處決我們，因為我們親眼見證犯下罪行的領導層」，還有士兵直言「我們的指揮官是個犯罪組織」。

去年11月，英國國防部表示俄軍可能已開始部署「督戰隊」和「封鎖部隊」（Blocking Units），並稱「射殺逃兵可能證明俄羅斯軍隊素質低下、士氣低落和紀律鬆散」。

俄軍已將數萬名士兵投入戰鬥並試圖在頓巴斯地區取得進展，西方官員估計俄羅斯已有多達20萬人死傷。

俄羅斯 國防部 俄國

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