「魔戒」奧蘭多布魯訪烏克蘭 UN兒童親善大使傳遞關愛

奧蘭多布魯以聯合國兒童基金會親善大使身分,造訪基輔一間幼兒中心。(取材自Instagarm)

電影「魔戒」(The Lord of the Rings)、「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean)的英國男星奧蘭多布魯(Orlando Bloom),今天以聯合國 兒童基金會親善大使身分,造訪基輔一間幼兒中心。

奧蘭多布魯說這是他2016年以來第一次到烏克蘭 ,期間也和烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy) 會面。

奧蘭多布魯在社群媒體 Instagram說:「自從到過當地後,我從沒想過戰爭會在烏克蘭國內全面升級。」

「但今天,我很慶幸能在聯合國兒童基金會(UNICEF)所支持的斯皮爾諾(Spilno)中心聽到孩子們的笑聲,這是一處供孩子玩耍、學習並接受社會關愛的處所,讓孩子能得到安全、溫暖和養育。」

聯合國兒童基金會在官網上發布聲明指出,斯皮爾諾中心遍及烏克蘭各地,為流離失所的兒童及家人提供援助,過去一年中有超過50萬名兒童和他們的監護人曾到過斯皮爾諾中心。

據烏克蘭檢察總長辦公室指出截至3月26日止,在俄羅全面入侵烏克蘭長達13個月期間,至少有465名兒童喪生。