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紐時：烏克蘭國際軍團醜聞不斷 有人涉貪、有人叛逃

編譯中心／綜合26日電

俄烏戰爭以來，不少國際志願軍投入烏克蘭戰場，對抗俄羅斯入侵。但近日「紐約時報」一篇報導指出，烏軍一支「國際軍團」揮霍捐款，甚至打著慈善的幌子從這場戰爭中牟利。

紐時報導，俄羅斯入侵烏克蘭之後，數以千計的美國人自願前往烏克蘭參戰。這些人號稱擁有軍事背景、金錢或武器供應。這批志願軍在家鄉不僅獲媒體稱頌，更收到數百萬美元的資助。

據報導，這群志願者包括一名來自維吉尼亞州的退役海軍陸戰隊中校，正遭聯邦調查局（FBI）調查可能非法外洩軍事技術；一名前陸軍士兵抵達烏克蘭後，叛國投奔俄羅斯；一名男子謊稱是來自康乃狄克州正規軍人，除了不斷發布戰場的即時動態，更吹噓自己很容易取得美製武器。另外，還有一名曾從事建築工作的男子，使用假護照從巴基斯坦和伊朗走私人口。

報導說，更離譜的是一家較大的志願組織，因為權力鬥爭發生內訌，其中一名男子不僅妄稱曾服役於美國海軍陸戰隊，而且吹噓是長角牛排館（LongHorn Steakhouse）的助理經理。該事件一年前還上了澳大利亞的電視真人秀節目。

紐時分析認為，這些人之所以能在俄烏戰場上「各謀其位」，主要與美國政府在援烏上「留有一手」的關係。拜登政府向烏克蘭提供了大量的武器和金錢，但是拒絕向基輔提供專業的軍人。這使曾參與美國各項戰事的軍人無法靠近烏克蘭前線，「魚目混珠」的人卻可以任意使用美國武器和軍事裝備。

記者查閱了志願者或志願軍內部100多份文件，並採訪了30多名志願者、戰士、募捐者、捐助者、以及美國和烏克蘭的官員。結果發現，自烏克蘭總統澤連斯基呼籲國際協助以來，一系列的欺騙、錯誤和爭吵嚴重影響和阻礙了烏克蘭徵集國際軍團志願軍的努力。

紐時向烏軍求證時，士官多不願討論，僅稱烏方保持高度警惕，以防俄軍滲透。烏軍情報界代表切尼亞克（Andriy Cherniak）說：「我們調查了這些案件，涉案者已送交執法部門。」

烏克蘭 俄羅斯 維吉尼亞州

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