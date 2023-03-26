不滿英援烏貧鈾彈 普亭佈核武：美國早在歐洲盟邦部署

圖為去年10月，俄羅斯展開入侵烏克蘭以來首場核武軍演，一枚亞爾斯（Yars）洲際彈道飛彈發射。(美聯社)

俄羅斯總統普亭 25日宣布，已與鄰國白俄羅斯 達成協議，將在其領土部署戰術核武。這是自90年代中期以來，莫斯科首次在境外部署此類武器。據普亭的說法，採取這一步驟的原因，是英國擬向烏克蘭 供應「貧鈾彈」。

路透報導，普亭（Vladimir Putin）宣布上述消息之際，俄國與西方的關係因烏克蘭戰爭日益緊張，部分俄國評論人士也揣測，莫斯科可能發動核攻擊。

普亭告訴國營電視台，長期以來，白俄總統總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）已多次提出在其境內部署戰術核武的問題。白俄羅斯與波蘭接壤。

普亭強調，「這樣做並沒有什麼不尋常…美國數十年來一直在做這種事。他們長期一直在盟國領土部署戰術核武」，「我們將採取同樣行動。我也要強調，這仍會在不違反我方義務的情況下，不違反我們在禁止核武擴散相關國際義務的情況下進行。」

普亭並未說明這些武器何時會運送至白俄羅斯。戰術核武是指在戰場上用於特定目標的核武。他指出，莫斯科將在7月1日前完成建造位於白俄境內的戰術核武儲存設施，且莫斯科不會將武器實際控制權移交給明斯克。

美國國務院與五角大廈尚未對此做出回應。

目前莫斯科已在白俄部署10架可攜帶戰術核武的飛機，並已向明斯克提供可用以發射核武的伊斯坎德（Iskander）戰略飛彈系統。

據報導，1991年蘇聯解體時，俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克4個新獨立國家都有核武部署。1992年5月，四國商定所有核武都將以俄羅斯為基地，其他三國隨後於1996年完成核彈頭轉移工作。

此外，普亭揚言，一旦烏克蘭從西方國家手中取得貧鈾彈藥，莫斯科也將在烏國部署同樣的彈藥，「毫不誇張地說，我們有數十萬枚這樣的砲彈，但我們還沒用過它們」。英國當局日前證實，計劃向基輔供應這種彈藥。

貧鈾這種重金屬之所以用於製成武器，主要因為具有高密度特性，能更輕易穿透戰車與裝甲。不過，貧鈾對使用武器的士兵和武器發射地區的平民來說是有毒物質，因此頗具爭議。