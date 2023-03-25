普亭宣布將在白俄部署戰術核武 稱「美國早在歐洲盟邦部署」

俄羅斯總統普亭25日宣布，已與鄰國白俄羅斯達成協議，將在其領土部署戰術核武。圖為普亭(右)與白俄總統魯卡申柯今年2月在莫斯科會晤。（路透）

俄羅斯總統普亭 25日宣布，已與鄰國白俄羅斯 達成協議，將在其領土部署戰術核武。普亭說，莫斯科將在7月1日之前完成在白俄境內建造的戰術核武儲存設施。

普亭在接受國營電視台訪問時說，莫斯科已提供白俄伊斯坎德（Iskander）短程飛彈，此型飛彈可以發射傳統或核武彈頭。他並說，俄方已協助白俄將10架軍機改裝成可攜帶戰術核武，並將在下月初開始訓練白俄飛行員飛改裝後的飛機。

這是自90年代中期以來，莫斯科首次在境外部署戰術核武。普亭表示，此舉未違反禁止核子擴散協議，美國早就在一些歐洲盟邦部署戰術核武。他說，「我們不會交出核武的控制權，美國也沒有交給其盟邦，我們基本上是與美國做同樣的事」。

普亭說，白俄總統總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）早就提出在其境內部署戰術核武的問題。他說，「這沒什麼不尋常，美國已做了幾十年，美國早就在盟邦領土上部署戰術核武」。

俄羅斯入侵烏克蘭 後，普亭一再升高核武威脅，但這是他首度宣布在其他國家部署核武。

蘇聯1991年解體時，俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯和哈薩克等四個新獨立國家境內都有核武。1992年5月，四國商定所有核武都將以俄羅斯為基地，其他三國於1996年完成核彈頭轉移工作。