我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多位歐洲領導人相繼訪中 外媒：歐盟憂中俄走太近

感染輕度肺炎 巴西總統魯拉取消訪中

烏稱俄攻巴赫姆特火力減弱 但猛轟頓巴斯南北前線

中央社／克爾米納附近24日綜合外電報導

烏克蘭軍方表示，儘管俄羅斯在巴赫姆特（Bakhmut）附近的攻擊力道減弱，但俄軍今天攻打烏東頓巴斯地區（Donbas）北部與南部的前線地帶。

路透報導，烏克蘭的軍事報告稱，從利曼（Lyman）到庫皮揚斯克（Kupiansk）劃出的一道路線沿途，以及在較南方的頓內茨克市（Donetsk）郊外市鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka），都發生了激烈戰鬥。頓內茨克市目前由俄羅斯占領。

俄軍這個冬季一直想拿下烏克蘭工業地區頓巴斯的全部，上述2個區域正是主要攻擊目標。這裡的戰事是這場戰爭中最血腥，俄烏各自皆已有數以千計士兵喪命，但俄軍的進攻至今幾無進展。

儘管前線戰鬥激烈，但自去年11月以來幾乎沒有什麼變動。烏克蘭去年下半年奪回數片領土後，大多數時間主要處於守勢；俄方則以數以千計剛徵召的後備軍人及自監獄招募罪犯入伍來發動進攻。

隨著時序進入春季，烏克蘭現在的主要疑問是，俄羅斯還能維持進攻態勢多久，以及烏克蘭何時及是否能夠發動反攻扭轉戰局。

美國總統拜登（Joe Biden）今天在渥太華與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）會面，杜魯道說，兩國重申「對烏克蘭人堅定不移的支持，他們是自我防禦抵抗（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）殘暴又野蠻的入侵」。

烏克蘭地面部隊指揮官23日說，俄羅斯對巴赫姆特的進攻似乎正在失去動力，烏克蘭「很快」就能發起反攻。

不過，烏軍暫時仍把重心放在防止俄軍在300多公里長的頓巴斯前線挺進，這條前線從北方的庫皮揚斯克到南方的布格列達爾（Vuhledar）。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

上一則

日本企業幹部在北京被捕 傳遭懷疑涉間諜活動

下一則

被控謀殺海地總統摩依士 1人認罪並願協助調查盼換減刑

延伸閱讀

澤倫斯基：若不加快武器供應 戰爭恐持續數年

澤倫斯基：若不加快武器供應 戰爭恐持續數年
俄軍「師老兵疲」 烏軍稱即將在巴赫姆特發動逆襲

俄軍「師老兵疲」 烏軍稱即將在巴赫姆特發動逆襲
烏東城市克拉莫托斯克遭集束炸彈攻擊 釀2死8傷

烏東城市克拉莫托斯克遭集束炸彈攻擊 釀2死8傷
俄祭極音速飛彈轟烏釀9死 核電廠等多地停電

俄祭極音速飛彈轟烏釀9死 核電廠等多地停電

熱門新聞

大學教授凱利一家六年前因為一個直播視頻爆紅，他如今分享家人最新合照。(截取自BBC直播畫面、凱利推特)

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

2023-03-22 14:55
美國西南航空日前發生一架班機的機長在飛行途中發生醫療緊急狀況，所幸機上有乘客是護理師與幫忙照顧，還有一位休班的他航機師進入駕駛艙協助降落。資料照片。（美聯社）

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

2023-03-24 12:12
兩條蛇纏成一團，仔細一看竟是同類相食。(擷自推特@petnews2day)

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2023-03-19 10:18
台灣移民楊秀偉（左）和巴基斯坦裔先生塞伊德（Musharaf Syed，右）向大統華超市集團創辦人李羅昌鈺（中）致意，感謝當年創業之初，大統華願意給一個機會建立客戶關係。（中央社）

創加拿大最大亞洲超市 她從家庭主婦變亞超女王

2023-03-19 13:05
聯合國20日發布「2023年全球幸福報告」，芬蘭連續六年蟬聯全球最幸福國家；圖為芬蘭首都赫爾辛基街景。（取材自Unsplash）

全球最幸福國家 芬蘭6連霸 這2國最不幸福

2023-03-21 02:27
卡蜜拉（右）被傳因加冕大典的規畫和查理有不少衝突。（路透資料照片）

卡蜜拉不演了？加冕大典和查理唱反調 不爽哈利梅根

2023-03-17 10:58

超人氣

更多 >
華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚

華裔妻生第3胎 查克伯格「父女萌照」吸百萬人按讚
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
中國全面開放？無PCR證明 南加華女飛上海被拒登機

中國全面開放？無PCR證明 南加華女飛上海被拒登機
賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤

賓州巧克力工廠大爆炸 1建築物遭摧毀、2死9失蹤
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲