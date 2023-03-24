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澤倫斯基：若不加快武器供應 戰爭恐持續數年

中央社烏克蘭蘇勒答爾23日綜合外電報導
一名烏克蘭軍人24日在盧甘斯克州柯瑞敏納市附近向俄羅斯軍隊發射彈砲。路透
一名烏克蘭軍人24日在盧甘斯克州柯瑞敏納市附近向俄羅斯軍隊發射彈砲。路透

一名烏克蘭指揮官表示，由於俄羅斯攻勢躊躇不前，幾個月來處於守勢的烏軍即將進行反擊。但烏克蘭總統澤倫斯基警告說，如果不加快武器供應，戰爭可能會持續數年。

路透報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，歐洲必須增加並加快武器供應。他再次呼籲提供長程飛彈、彈藥和現代飛機，並對俄羅斯實施額外制裁。

澤倫斯基透過在火車上錄製的影片向歐盟領導人喊話：「如果歐洲繼續觀望下去，邪惡勢力可能有時間重新集結並為經年累月的作戰做準備。」

在歐盟峰會上，各國領導人批准一項各國外長於20日商定的計畫，明年向烏克蘭運送100萬枚砲彈。他們還討論全球糧食安全和對俄羅斯的制裁。

英國已承諾提供含有貧化鈾的穿甲彈，以協助摧毀俄羅斯的戰車。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）表示，此舉將迫使俄羅斯做出回應，因為這些武器具有「核成分」。

斯洛伐克今天表示，對烏克蘭承諾的首批4架米格-29戰鬥機（MiG-29）已經交付，未來數周還會交付另外9架。

烏克蘭陸軍總司令席爾斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，烏軍在抵禦俄羅斯殘酷的冬季攻勢後，將會很快展開反攻。

他說，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）一直處於莫斯科對烏克蘭東部和南部進攻的前線，「他們折損相當多的兵力，逐漸耗盡力氣」。

「我們很快就會利用這個機會，就像我們在基輔（Kyiv）、哈爾科夫（Kharkiv）、巴拉克列亞（Balakliya）和庫皮揚斯克（Kupiansk）附近所做的一樣。」他意指去年烏軍反攻收復大片失土的成功事例。

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

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