烏東阿夫迪夫卡鎮遭俄軍猛攻 恐成巴赫姆特第二

烏克蘭東部頓內次克州市鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）的軍事行政首長巴拉巴希表示，當地正遭受俄軍猛烈的火砲和火箭系統攻擊。圖為20日在阿夫迪夫卡，一棟住宅樓、汽車和一座教堂因遭俄軍攻擊而損毀。路透

烏克蘭 東部頓內次克 州市鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）的軍事行政首長巴拉巴希表示，當地正遭受俄軍猛烈的火砲和火箭系統攻擊。烏克蘭官員曾擔憂，這座市鎮可能成為巴赫姆特第二。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，阿夫迪夫卡位於州府頓內次克市（Donetsk）以北不遠處，鎮上有座大型金屬冶煉廠。自從俄羅斯去年對烏克蘭發動全面侵略以來，當地即不斷遭到砲擊，但近幾週俄軍又加重地面攻擊。

一些烏克蘭官員曾表示，這座市鎮可能成為巴赫姆特（Bakhmut）第二。巴赫姆特大致已淪為一座荒城，俄、烏兩軍在當地激戰數週，直到此刻仍是血腥僵局。

巴拉巴希（Vitalii Barabash）告訴CNN：「情況確實在改變中。」「鎮上遭到的砲擊增加，大規模砲擊和火箭攻擊增加，四周突擊作戰的次數也增加好多倍。陣地遭受的砲擊增加，鎮上和陣地遭受的火箭攻擊、空襲以及飛彈攻擊都增加了。」

巴拉巴希還說，阿夫迪夫卡中心一帶昨夜遭到大規模砲擊，過後鎮上「相對平靜」，但四周防線「整夜砲擊不斷」。

過去一週來，在社群媒體 上發布標示出地理位置的影片顯示，俄軍已更加逼近阿夫迪夫卡通往西部和北部的聯外道路。

巴拉巴希說，疏散平民的工作持續進行，但離鎮之路是一條「死亡之路」，因為整條路受到俄軍監視，他們會「立即開槍」。