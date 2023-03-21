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烏俄開戰一年多 紐時：中國持續供應俄國價值逾1200萬美元無人機

編譯徐榆涵／即時報導
紐約時報報導，自俄羅斯去年2月底入侵烏克蘭以來，中國已向俄羅斯運送價值超過1200萬美元的無人機。（路透）
紐約時報報導，自俄羅斯去年2月底入侵烏克蘭以來，中國已向俄羅斯運送價值超過1200萬美元的無人機。（路透）

紐約時報報導，自俄羅斯去年2月底入侵烏克蘭以來，中國已向俄羅斯運送價值超過1200萬美元的無人機，表明中俄兩國一直在暗中合作，也印證了美國政府要想阻止他國向俄國提供援助極其不易。

美國總統拜登政府上個月誓言，將嚴厲打擊向俄羅斯出售關鍵技術的公司，以削弱俄羅斯池對烏克蘭發動戰爭的能力。儘管對俄銷售有所減緩，但是美國在俄羅斯入侵烏克蘭之後實施的制裁政策，未能阻止可以監控前線戰場的無人機大批流向俄羅斯。

報導指出，根據從第三方數據提供者獲取的俄羅斯官方貿易數據，中國在俄羅斯入侵烏克蘭一年來，向俄羅斯出售了1200多萬美元的無人機和無人機部件。

目前很難斷定中國的無人機是否包含違反美國出口管制規定的美國技術或是否合法。這些對俄羅斯的無人機出口，會透過全球最知名的無人機廠商大疆創新和其他一些規模稍小的公司轉運，通常是一些小型中間商和出口商。

複雜的銷售渠道以及出口數據中含糊的產品描述，也很難顯示這些中國無人機產品中是否含有美國的技術和零件。而官方銷售數額可能只是通過非官方渠道和其他與俄羅斯友好國家流向俄羅斯的更多技術和產品數額的一部分，這些國家包括哈薩克、巴基斯坦和白俄羅斯

其結果是，新的無人機供應穩定地流向俄羅斯，並最終到達烏克蘭戰爭前線。在戰場上，這些無人機往往只能飛行幾次便被擊落。因此，無人機，甚至那些最基本的無人機的庫存變得愈來愈關鍵，就像包括砲彈和子彈一樣的基本需求。

中國從軍事、外交和經濟上愈佳成為俄羅斯的重要支柱。中國還是俄羅斯原油的最大買家之一，支撐著俄羅斯的經濟及入侵行為。兩國還舉行聯合軍事演習，共同抨擊美國領導的北約組織。

在中國國家主席習近平本周訪問俄國總統普亭會晤之際，美國官員警告指，中國仍在考慮向向俄羅斯出口用於烏克蘭戰爭的致命武器。

白俄羅斯 烏克蘭 俄國

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