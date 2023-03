價值21億…歐盟17國再向烏克蘭提供砲彈軍援

十多個歐盟成員國已同意在明年向烏克蘭提供至少100萬枚砲彈,這項計劃20日在布魯塞爾達成一致、總價值達20億歐元。(Getty Images)

十多個歐盟 成員國已同意在明年向烏克蘭 提供至少100萬枚砲彈,這項計劃20日在布魯塞爾達成一致、總價值達20億歐元(約21億美元)。

BBC報導,烏克蘭此前已向歐盟表示每月需要35萬枚砲彈來阻止俄羅斯 軍隊的推進及發動反攻,根據智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)的報告,這筆交易是在俄羅斯越來越擔心烏克蘭在巴赫穆特發動反攻之際達成,與此同時,戰爭研究所補充說「俄羅斯的新一波攻勢可能接近高峰」。

據悉,17個歐盟國家和挪威的國防部長和外交部長簽署這項彈藥協議,該計劃第一部分承諾提供10億歐元的歐盟共享資金,並希望在5月底前送至烏克蘭。

協議第二部分將進一步追加10億歐元、用於共同為烏克蘭訂購155毫米砲彈,歐盟同時希望這筆聯合訂單將激勵歐洲國防公司增加產量,並希望能在9月初之前簽署合約。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)近期警告稱歐盟必須向烏克蘭提供所需砲彈,否則烏克蘭將面臨輸掉與俄羅斯戰爭的前景,他提到「俄軍每天發射約5萬發砲彈,烏克蘭的補給必須提高到相同水平」。