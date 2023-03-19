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普亭夜訪馬立波畫面曝光 自己開車、交談居民 展示城市重建

編譯張君堯／綜合報導
國際刑事法院（ICC）17日對被控犯下戰爭罪嫌的俄羅斯總統普亭發布逮捕令，沒想到普亭18日便突然訪問被占領的烏東城市馬立波。（路透）
國際刑事法院（ICC）17日對被控犯下戰爭罪嫌的俄羅斯總統普亭發布逮捕令，沒想到普亭18日便突然訪問被占領的烏東城市馬立波。（路透）

國際刑事法院（ICC）17日對被控犯下戰爭罪嫌的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發布逮捕令，沒想到普亭18日晚間便突然訪問被占領的烏東城市馬立波（Mariupol）。

衛報報導，俄羅斯官媒發布的影片顯示普亭自去年發動全面入侵以來，首次訪問烏克蘭頓巴斯地區的馬立波。塔斯社表示「普亭乘坐直升機飛往馬立波並參訪這座城市，有時甚至自己開車參觀數個地點、與居民交談，並聽取一份關於該市重建的報告」。

此外，普亭還前往距離馬立波西南不遠的克里米亞（Crimea），俄羅斯國家電視台播放他在自己任命的州長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）的陪同下訪問黑海港口城市塞凡堡（Sevastopol），普亭更參觀一所藝術學校和一座兒童中心，似乎有意反擊國際刑事法院的逮捕令，該逮捕令認為普亭及俄羅斯兒童權利專員路芙娃貝洛娃（Maria Alekseyevna Lvova-Belova）對「非法驅逐」烏克蘭兒童的負有責任。

普亭並未就逮捕令公開發表評論，儘管他不太可能立即面臨審判，但由於俄羅斯不承認國際刑事法院的管轄權，克里姆林宮當局將其視為「無效」。

普亭 俄羅斯 烏克蘭

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