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不能太誠實？烏軍營長受訪認「部隊損失慘重」 遭貶官後辭職

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭武裝部隊第46空中機動旅中校營長柯采爾日前露臉接受美媒採訪，承認麾下的單位已經在烏東巴赫姆特市周圍的戰鬥中被毀，隨後遭到貶官處分跟離開軍隊。（照片翻攝：pravda.com.ua）
烏克蘭武裝部隊第46空中機動旅中校營長柯采爾日前露臉接受美媒採訪，承認麾下的單位已經在烏東巴赫姆特市周圍的戰鬥中被毀，隨後遭到貶官處分跟離開軍隊。（照片翻攝：pravda.com.ua）

英國每日電訊報17日報導，烏克蘭武裝部隊一位頂尖的戰地指揮官日前露臉接受採訪，承認麾下的單位已經在烏東巴赫姆特市（Bakhmut）周圍的戰鬥中被摧毀，隨後遭到貶官處分，更離開了軍隊。

根據烏克蘭真理報（Ukrainian Pravda）事後披露的消息，當事人是烏軍第46空中機動旅（46th Airmobile Brigade）的中校營長柯采爾（Anatolii Kozel）。柯采爾本周稍早在前線以無線電呼號「庫伯爾」（Kupol）的名義接受華盛頓郵報訪問，對烏軍的損失發表了格外坦率的評估，也揭露自己所在單位的最初500名官兵全體不是陣亡、就是受傷。

因為烏克蘭軍隊對損失嚴加保密，柯采爾營長的訪談就成了罕見的內部人士承認死傷慘重。他告訴華郵，烏軍的訓練通常很差，一些菜鳥補充兵不知道怎麼投擲手榴彈或使用步槍，其他人抵達前線後不久棄守陣地，剩下的士兵也面臨著彈藥短缺的問題。

柯采爾營長說，儘管有風險，他仍決定大聲疾呼，希望美方能確保烏軍士兵得到更好的訓練，但他還是遭到烏克蘭空降突擊軍（Ukrainian Air Assault Forces）司令下令降職。除未經許可接受採訪外，烏軍發言人舍甫錢科（Valentin Shevchenko）也指控柯采爾「散布假訊息」，稱「他所指揮單位的公告損失被大大高估了」。

報導指出，柯采爾被貶官後不久寫好了辭職信，並且離開了烏克蘭軍隊，他被改派至訓練單位的幾個小時內，就有數十位烏軍士兵、政治人物與記者發聲表達支持。著名的烏克蘭戰地記者布圖索夫（Yuriy Butusov）就在臉書抨擊，「我們必須在前線跟我們的腦海裡都打敗俄羅斯，與其閉上我們的嘴，不如每天必須開始思考跟行動來提升自己」。

烏克蘭 華郵 華盛頓郵報

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