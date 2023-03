不能太誠實？烏軍營長受訪認「部隊損失慘重」 遭貶官後辭職

英國每日電訊報17日報導,烏克蘭 武裝部隊一位頂尖的戰地指揮官日前露臉接受採訪,承認麾下的單位已經在烏東巴赫姆特市(Bakhmut)周圍的戰鬥中被摧毀,隨後遭到貶官處分,更離開了軍隊。

根據烏克蘭真理報(Ukrainian Pravda)事後披露的消息,當事人是烏軍第46空中機動旅(46th Airmobile Brigade)的中校營長柯采爾(Anatolii Kozel)。柯采爾本周稍早在前線以無線電呼號「庫伯爾」(Kupol)的名義接受華盛頓郵報 訪問,對烏軍的損失發表了格外坦率的評估,也揭露自己所在單位的最初500名官兵全體不是陣亡、就是受傷。

因為烏克蘭軍隊對損失嚴加保密,柯采爾營長的訪談就成了罕見的內部人士承認死傷慘重。他告訴華郵 ,烏軍的訓練通常很差,一些菜鳥補充兵不知道怎麼投擲手榴彈或使用步槍,其他人抵達前線後不久棄守陣地,剩下的士兵也面臨著彈藥短缺的問題。

柯采爾營長說,儘管有風險,他仍決定大聲疾呼,希望美方能確保烏軍士兵得到更好的訓練,但他還是遭到烏克蘭空降突擊軍(Ukrainian Air Assault Forces)司令下令降職。除未經許可接受採訪外,烏軍發言人舍甫錢科(Valentin Shevchenko)也指控柯采爾「散布假訊息」,稱「他所指揮單位的公告損失被大大高估了」。

報導指出,柯采爾被貶官後不久寫好了辭職信,並且離開了烏克蘭軍隊,他被改派至訓練單位的幾個小時內,就有數十位烏軍士兵、政治人物與記者發聲表達支持。著名的烏克蘭戰地記者布圖索夫(Yuriy Butusov)就在臉書抨擊,「我們必須在前線跟我們的腦海裡都打敗俄羅斯,與其閉上我們的嘴,不如每天必須開始思考跟行動來提升自己」。

