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國際刑事法院下令逮捕普亭 克宮震怒：無效、不接受

編譯潘勛／綜合17日電
國際刑事法院(ICC)17日對俄羅斯總統普亭發出逮捕令，罪名為俄軍從占領的烏克蘭領土強行擄走烏國兒童，重新安置到俄國家庭，已觸犯戰爭罪。(路透)
國際刑事法院(ICC)17日對俄羅斯總統普亭發出逮捕令，罪名為俄軍從占領的烏克蘭領土強行擄走烏國兒童，重新安置到俄國家庭，已觸犯戰爭罪。(路透)

設在荷蘭海牙的國際刑事法院(ICC)17日對俄羅斯總統普亭發出逮捕令，罪名是俄軍從占領的烏克蘭領土強行擄走烏國兒童，重新安置到俄國家庭，已觸犯戰爭罪，普亭必須負責。

美聯社報導，國際刑事法院是首次向聯合國安全理事會五個常任理事國的元首發布逮捕令。

烏克蘭歡迎：大突破

國際刑事法院聲明指出，普亭要為「涉嫌非法遞解(兒童)、由俄國占領的烏克蘭區域非法把兒童轉到俄羅斯聯邦，負起責任」。

莫斯科立即駁斥國際刑事法院此一舉動，烏克蘭則表示歡迎，視為開戰一年多來一大突破。根據烏國相關單位統計，烏國有1萬6226名兒童被擄走，他們已設法接回308人。

但在實際方面，要把普亭送向國際刑事法院接受審判，機會渺茫，原因在俄國不承認國際法院對其國民有遞解、司法審判權。

普亭若出國 恐會被捕

只是國際法院從道德方面譴責普亭，此一汙漬可能跟隨上普亭的餘生，另外最立即的影響便是：接下來無論何時普亭想到任何國家，參加國際高峰會，將可能面臨被逮捕。

新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)國際法兼軍事衝突專家哈格(Adil Ahmad Haque)表示，逮捕令意味普亭只能到中國、敘利亞、伊朗等少數其視為盟邦的國家，他不會再出訪到世上其他地區、國際法院成員國等他認為會逮捕他的地方。

其他國際法學者也表同意。前國際法院檢察官克連(David Crane)說，普亭永遠被打上遭全球摒棄的烙印，在世上已失去一切政治信譽；世界上任何領袖只要支持普亭，也會蒙羞。

國際刑事法院也對俄聯邦總統辦公室兒童權利專員瑪麗亞‧勒沃瓦-貝洛娃(Maria Lvova-Belova)簽發逮捕令；去年10月美聯社便報導，勒沃瓦參與把烏克蘭孤兒擄到俄國的行動。

國際刑事法院院長霍夫曼斯基(Piotr Hofmanski)表示，法院雖發布逮捕令，但並無警力可那麼做，要靠國際社會來執行。

根據國際刑事法院創辦條約「羅馬規約」(Rome Statute)，法院得在「罪行極端嚴重而罪證確鑿時」，判處被告最高刑期無期徒刑；設立國際法院此一常設法院，是最終手段，以起訴政治領袖等犯下世上最凶惡罪行的人，如戰爭罪、反人類罪及屠殺罪。

克里姆林宮17日重申不承認國際刑事法院司法管轄權的立場；發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，既不承認國際刑事法院，故認為該院判決「法律上無效」、該舉動「令人義憤填膺、無法接受」。

培斯科夫拒絕評論普亭是否會避免前往依國際法院逮捕令他會被捕的地方。

普亭 烏克蘭 俄國

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