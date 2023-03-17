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國際刑事法院對普亭發逮捕令 俄稱無效美認合理

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國際刑事法院對普亭發逮捕令 俄稱無效美認合理

中央社／莫斯科17日綜合外電報導
國際刑事法院今天對俄羅斯總統普亭發布逮捕令，克里姆林宮表示，此一決定在法律上「無效」，因為俄國不承認國際刑事法院管轄權。（美聯社）
國際刑事法院今天對俄羅斯總統普亭發布逮捕令，克里姆林宮表示，此一決定在法律上「無效」，因為俄國不承認國際刑事法院管轄權。（美聯社）

國際刑事法院今天對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發布逮捕令，克里姆林宮表示，此一決定在法律上「無效」，因為俄國不承認國際刑事法院管轄權；美國總統拜登則說，法院決定「合情合理」。

法新社報導，國際刑事法院（International Criminal Court）今天稍早以俄國非法將烏克蘭兒童遷移出境為由，對普亭發布逮捕令。俄國高階官員和擁護者群情激憤，反對派則額手稱慶。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「俄羅斯和其他一些國家一樣，不承認這座法院的管轄權，所以從法律觀點來看，這座法院的決定無效。」俄羅斯不是「國際刑事法院羅馬規約」（Rome Statute）締約國。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）也說，國際刑事法院的決定對俄羅斯「毫無意義」。

她在通訊應用程式Telegram上說：「俄羅斯不是國際刑事法院羅馬規約締約國，不負任何義務。」

拜登則說，國際刑事法院基於普亭涉嫌犯下戰爭罪的控訴而發布逮捕令，此一決定「合情合理」。

他在白宮告訴媒體，此舉「提出了很有力的觀點」；但他提到，美國也不是國際刑事法院羅馬規約締約國。

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